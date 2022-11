Nem bírja tovább a maratoni együttléteket egy ír férfi felesége, erről pedig levelet írt, hogy tanácsot kérjen. Elárulta, a gyerekük születése óta ritkábban bújnak ágyba, de ezt mindketten elfogadták, azonban ha mégis összejön, az együttléteik több, mint egy órásak, amit ő már nem bír.

"Elriaszt, hogy a szex több, mint egy órán keresztül tart, előtte pedig még ott a zuhanyzás, borotválkozás stb. Nem baj, hogy fontos számára a higiénia, és hogy az orgazmus előtt hosszabb stimulációra vágyik, ez nem is volt probléma a baba születése előtt, de egyszerűen nincs energiám arra, hogy minden alkalommal ilyen hosszú ideig tartson az együttlét" - írta a nő, aki próbált már erről beszélni a párjával, de süket fülekre talált. Ahelyett, hogy átengedné magát az élvezetnek, a férfi továbbra is visszatartja magát, hogy elnyújtsa az együttléteket. "Szeretnék gyakrabban, de gyorsabban szexelni" - tette hozzá a nő. Elmondta, ő 5-10 perc alatt eléri az orgazmust, párja szereti is, ha ő megy el előbb, mert beindítja, de ezek után még nagyon sokáig kell várnia, mire a férfi is "végez".

A panaszra érkezett szakértői válasz, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy a szexnek nincs ideális időtartama, mindig az adott két emberen múlik. Kutatások azonban igazolják, hogy 3-7 perc volt az átlagos időtartam, amíg a hüvely és a pénisz érintkezett az ejakuláció előtt. A felmérés azt is megállapította, hogy a 10-30 perc "túl hosszú" - írja a Promotions.