Lepedőakrobaták, figyelem! Ki gondolta volna, hogy lehet rosszul is szexelni? Senki? Pedig a szakértők erről teljesen mást mondanak.

A szex remekül oldja a stresszt, azonban vannak esetek, amikor inkább csak növeli. Például ha rossz a kommunikáció, vagy egyáltalán nincs is az aktusban résztvevők között, vagy ha a felek csak a saját élvezetüket helyezik előtérbe, sőt, akár még a hiányos technika is okozhat zavart és kellemetlen pillanatokat.

Az viszont teljesen normális, sőt, egészséges, ha még egy hosszú távú párkapcsolatban is odafigyelünk arra, hogy időről időre valami újat nyújtsunk a partnerünknek, és csiszoljuk a lepedőgyűrő-tehetségünket. Azonban az egyáltalán nem mindegy, hogy honnan tájékozódunk az intim együttlétekkel kapcsolatban.

A pornó egyre könnyebb hozzáférhetőségével sokan esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, az az alap, és a megrendezett filmek a profi pornószínészekkel a követendő példa. Viszont ez nem így van. A pornófilmek ugyanolyan megrendezettek, mint a nem pornófilmek, színészek vannak benne, és nem az oktatás, hanem a szórakoztatás a céljuk. Azok a jelenetek, amelyek a pornófilmekben játszi könnyedséggel történnek meg, sokaknak nem lesznek komfortosak vagy élvezetesek a való életben. Így ahelyett, hogy filmekből tájékozódnánk, sokkal célravezetőbb, ha az aktuális partnerünk igényei felől érdeklődünk.

Minden test máshogy működik, ezért az sem alapvetés, hogy amiért a korábbi partnerünk oda és vissza volt, az a következőből is ugyanazt a reakciót fogja kiváltani. A csókolózás, a petting, az orális szex, a különböző technikák, pózok, a körítés, de még a szexuális együttlét preferált hossza is egyénenként változik, tehát itt sincs egy, mindenkire érvényes igazság. Ezért is fontos, hogy kérdezzünk, hogy felfedezzünk, és ne csak menjünk a saját fejünk után, meg sem hallva a partnerünk igényeit.

Ha pedig már a technikánál tartunk: Jessica Garner szexológus a Daily Starnak adott interjújában beszélt

arról, hogy rengetegen féleértelmezik a szexet, és úgy gondolják, hogy egyrészt egyedül az számít szexnek, amikor behatolás történik, és még ezen belül is sok a félreértés.

A szex nem kizárólag a pénisz hüvelybe való bedugását jelenti, hanem tulajdonképpen a nemi szervek bármilyen stimulálását, ráadásul sokan azt tanulták meg, hogy a szex és gyermekvállalás érdekében történő szex egy és ugyanaz, pedig nem.

Az emberek az esetek többségében azért bújnak össze, hogy jól érezzék magukat, hogy enyhítsék a stresszt, vagy minőségi időt töltsenek akár saját magukkal, akár másokkal.

Garner szerint a pornónézésből szexelni tanulás "bökdösési-problémákat" okoz, ráadásul a tanulási célzatú pornónézést ahhoz hasonlította, mintha a Halálos iramból próbálnánk megtanulni vezetni.

Ha pedig az már kiderült, hogy egész életünkben rosszul szexeltünk, ideje megválaszolni azt a kérdést is, hogy akkor hogyan is kell jól csinálni:

A szexológus arra világított rá, hogy a párhuzamos mozgás, a nemi szervek egymáshoz való dörzsölése a titok. Önmagában a pornós technika, vagyis a pénisz ki-be mozgása kevés stimulációt ad a nőknek az aktus során, így pedig az orgazmus elérése kézzel való rásegítés nélkül egy egyre távolabbra sodródó álom marad csupán.

Sok nő szenved attól, hogy képtelen orgazmust átélni a partnerével, és sok férfi gondolja azt, hogy a nőknek "tervezési hibái" vannak. Ebben természetesen sok minden közrejátszik, többek között akár a szorongás és a mentális blokkok is, de a szex technikájának is hatalmas szerepe van benne.

Ezért ahelyett, hogy a szexuális együttlétkor egy ütvefúró mozgását próbálnák előidézni a partnerek, sokkal eredményesebb lesz, ha a testükkel, a súrlódás okozta stimulálással próbálkoznak.