Kylie Minogue 54 évesen is bombasztikusan néz ki, de igyekezett megállni egy határnál. Ez alól csak egy eset jelentett kivételt: egy betiltott fehérneműreklám.

Kylie Minogue jelenleg az új albumán dolgozik, újfajta hangzást ígér, de ezt a változatosságot már megszokhatták tőle a rajongói. Az 54 éves sztár tartja a lépést a fiatalabb kollégáival, és ez nemcsak a szakmai életére vonatkozik, hanem a testére is: most is bombasztikusan néz ki, habár egy bizonyos határt ő mindig betartott, például soha nem vállalt Playboy-fotózást.

Ezért meglepő az az évekkel ezelőtt készült szexi reklám, amit az Egyesült Királyságban be is tiltottak - írja a Promotions. A reklám valóban meglehetősen szexi, hiszen az énekesnő megszabadul ruháitól, és szexet imitálva lovagol meg egy plüssbikát.