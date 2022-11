A Money or Love két játékosa, Bence és Ági nagyon egymásra találtak a zuhanyzóban.

A Money or Love két játékosa, Bence ás Ági együtt tölthettek egy éjszakát, amit alaposan ki is használtak. A csókcsata már a jacuzziban elkezdődött közöttük, ám a forró jelenetek ott még nem értek véget. A zuhanyzóban folytatták egymás testének feltérképezését, ahol Ágiról a melltartó is lekerült.

"Semmi olyan nem történt, aminek ne kellett volna megtörténnie kettónk között. Itt kiütközött este, hogy milyen jó az összhang közöttünk, mind a ketten pont azt akartuk a másiktól, ami megtörtént, úgyhogy bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban" - árulta el Bence.