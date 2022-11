A 2004-es Nagy Ő szereplője elárulta, már megfordult a fejében, hogy pénzt kérjen a szexi képeiért cserébe, mivel úgy látja, nagy rájuk a kereslet:

"Ha felteszek magamról egy olyan képet, ami tangás, fürdőruhás fenekes kép, vagy egy mélyen dekoltált fürdőruhás kép, sokkal, de sokkal több lájk jön" – árulta el a Tényekben, hozzátéve, szerinte semmi rossz nincs ebben.

"Nem fogok elrugaszkodni a pornó felé, bár egyébként nagyon sok olyan levelet kapok, hogy jó lenne ilyet is látni. Nem tartom ezt sem elítélendőnek, például ezen az oldalon sem mutatnék meg többet, mint amit eddig megmutattam."

A Tények által megkeresett szakértő szerint fontos mérlegelni, és átgondolni, hogy vajon 10-20 év múlva, amikor már felnőnek a gyermekeink, akkor is jó ötletnek tűnik-e az intim fotók megosztása. Ráadásul a karrierünket is figyelembe kell venni, mivel ami egyszer felkerül az internetre, az már ott is marad örökre.

"Nem született gyerekem, nem lett családom, tehát nincs, akinek ezt az erkölcsi határt, beljebb kellett volna rakni. Mit fog szólni a gyerekem hozzá? Nekem nincs, akinek meg kell felelnem" - osztotta meg a véleményét erről Anikó.