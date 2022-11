Az egyik versenyző, Nyergesi Tímea például lóháton érkezett a villába. Nem volt véletlen a választása, ugyanis lovászként dolgozik. Tinikora óta lovagol és szívesen kipróbálná magát lovas kaszkadőrként is. Saját Instagram-oldalán több lovas kép is található, azonban pikáns fotók is megbújnak a posztjai között.

Timiről idén tavasszal extrém fotósorozat készült, melyeken meztelen keblekkel látható, ám a testét vastag festékréteg borítja. A színes fotókat ide kattintva tudod megnézni.