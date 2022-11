A ValóVilág 11. évada minden elképzelést túlszárnyalt, már ami a meztelenkedést és a szexualitást illeti. Már az első este egymásnak esett Barni és Reni, illetve Bibi és Lamin is hancúroztak az ágyban: a legutóbbi adásban pedig azt láthatták a nézők, ahogy Barni és Piros gabalyodnak össze.

Nos, legalább ennyire bevállalósak a reality szereplői a zuhany alatt is, mert bár az eddigi évadokban hetek, vagy hónapok kellettek ahhoz, hogy fürdőruha vagy alsónadrág nélkül fürödjenek a villalakók, most bátran mutogatják meztelen testüket a kameráknak. Az alábbi videóban például Ákos és Barni pénisze is tisztán látszik.