Senkit ne tévesszen meg a látszat: komoly kreatív munka előzi meg azokat az eseményeket, melyek a Beverly Hills-i SNCTM klub életét teszik színesebbé. Most a szórakozóhely egyik alkalmazottja, Jessica fedte fel a féktelen bulik titkait a kíváncsi olvasók előtt.

A világ egyik legexkluzívabbnak titulált szexklubjában rendszeresek a jelmezes partik, a medencés bulik, az elegáns vacsoraestek, sőt, még oktatásokat is szerveznek a tanulni vágyóknak. A vendégek természetesen szabadon választhatnak, hogy ilyenkor csak szemlélődőkként vannak jelen vagy részt is vesznek a mókában.

A legtöbben az ütlegelős játékokat, a kikötözést, illetve a csoportos élvezeteket keresik. Gyakoriak a párcserék és a kukkolók is előszeretettel látogatják a műsorainkat – árulta el a Daily Starnak Jessica, majd hozzátette: sokan nem gondolnák, de hollywoodi hírességek is gyakorta tiszteletüket teszik náluk.

Nem csoda, ugyanis a tematikus partikon sok a látnivaló nemcsak szexuális, hanem esztétikai értelemben is, hiszen az extrém jelmezeket mind neves tervezők alkotják meg. Sokan hordanak továbbá dekoratív maszkokat is, melyek amellett, hogy trendi kiegészítőnek számítanak, a diszkréció fenntartását is nagyban elősegítik.