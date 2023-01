A ValóVilág 11 játékosai cseppet sem szégyenlősek, és nem zavartatják magukat, ha egy kis intim együttlétre vágynak. VV Barna nemrég behúzta a harmadik striguláját is, Reni és Anita után ugyanis Pirossal is lefeküdt, de nem csak ők, Dani és Melina is közelebb kerültek egymáshoz.

A két villalakó jó ideje kerülgetik egymást, és bár volt közöttük egy kis mosolyszünet, most úgy tűnik, szent a béke. Olyannyira, hogy Dani szilveszter alkalmából egy kis orális kényeztetéssel lepte meg Melinát, így a lánynak elég jól indult az újév.