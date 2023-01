Carla Bellucci szerint pénzkidobás az edzőtermi bérlet, és saját példáján keresztül mutatja be, hogy szeretkezéssel is le lehet dobni a súlyfelesleget.

A négygyermekes édesanya legutóbbi terhessége után döntött úgy, hogy elsőre meglepő módját választja a fogyásnak. Nem váltotta ki kondibérletét, hanem a hálóban dolgozta le a felszedett kilókat. Párjával naponta kétszer szeretkeztek, és ennek eredményeként négy számmal lett kisebb a ruhamérete.

Szeretek szeretkezni, ezért arra gondoltam, miért ne hozzam be a gyakorlatokat a hálószobába? (...) Bizonyított tény, hogy a szex jót tesz az elmének, a testnek és a léleknek is

– mondta a DailyStarnak Carla Bellucci, aki azt is elárulta, hogy a napi kétszeri szex mellett még húsz percet is edz az otthonában és figyel a táplálkozására is. Bellucci és kedvese azután gyűrik a lepedőt, hogy a gyermekeik elaludtak.