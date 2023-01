A szállodavezetés vizsgálja az esetet, mely megsértette a hotel szabályait, melyek kimondják, hogy a vendégek „nem folytathatnak kereskedelmi tevékenységet vagy haszonszerzésre irányuló tevékenységet írásbeli hozzájárulás nélkül".

Lacey szerint a pornósztárok csak a munkájukat próbálták végezni. A 23 éves nő a WalesOnline-nak nyilatkozva a következőket mondta:

"Senki sem veszi komolyan a munkámat, és emiatt állandóan lenéznek. A szexmunkásokat rendszeresen sértegetik, kommentekben oyanokat írnak, keressenek rendes munkát, eladják a testüket, nincs méltóságuk. Ezek az emberek úgy tesznek, mintha nem járnának egész nap minimálbért dolgozni, a testüket arra használják fel, hogy gazdaggá tegyék a cégek vezérigazgatóit."

A fiatal pornós azt is elmondta, hogy rengeteg hátrány éri az életben a szakmája miatt. Noha saját vállalkozása van, volt, hogy a bérelt irodája tulajdonosa, amikor megtudta, mivel foglalkozik, felmondta a bérleti szerződését, de zárolták már a bankszámláját is a munkája miatt, és a családját is rendszeresen érik inzultusok.

Ennek ellenére Lacey nem kíván munkakört váltani:

"A munkám minden módon és formában megváltoztatta az életemet. Csodálatos barátokat szereztem, van pénzügyi szabadságom, a világ bármely pontjáról dolgozhatok, a saját vállalkozásomat vezetem. Megtanultam a határaimat és azt, hogy hogyan álljak ki magamért, sokat nőtt az önbizalmam, hihetetlen lehetőségeket teremtettem magamnak. Boldog vagyok, amilyen korábban sosem voltam" - mondta el választott hivatásáról Lacey a LADbible-nek.