A világ talán legismertebb Playboy-modellje, Pamela Anderson ötvenöt évesen is kirobbanó formában van, de szinte sosem volt panasz az alakjára.

Pamela Anderson több alkalommal is szerepelt a világhírű "nyuszis" magazin címlapján: ezeket a fotókat szedte most elő az archívumból a Playboy, hogy egy galériával köszöntse a színésznőként is ismert modellt. Anderson legújabb életrajzi könyve, a Love, Pamela ugyanis január végén került a könyvesboltok polcaira.

A modellek számára már egyszer is kitüntetés szerepelni a Playboy címlapján, Pamela Andersonnak viszont ez többször is sikerült, sőt a lap szerint ő ebben a csúcstartó, és nála több alkalommal senki más nem került még a borítóra.