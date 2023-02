A ValóVilág tizenegyedik szériájában izgalmakból, meghökkentő jelenetekből nincs hiány. Legutóbb Lissza és Reni dobta fel a nézők napját azzal, hogy közösen mentek el zuhanyozni.

Tusolás közben megéheztek, ezért Reni egy tál gabonapelyhet vitt be a fürdőszobába, amit Lissza is megkívánt, és egymás után falták be a finomságot - szúrta ki a Blikk.

A közös fürdést figyelemmel követte Rico is, aki megjegyezte, hogy irtó szexi, amit a lányok csinálnak.

"Barnával már rendszeresen a fürdő alatt eszünk. A lányok nem bírnak magukkal. Müzlit esznek fürdés közben. Beindító amúgy a kedves férfiak számára. Még szerintem némelyik nő számára is" - mondta.