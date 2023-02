Van már jó pár szexjátékszerem, szinte minden fontosabb típusból legalább egy, így bátran állíthatom, hogy rutinos vagyok. És azt is, hogy ritkán okoz akkora meglepetést egy vibrátor, mint amekkorát az új szerzeményem, a Vibeconnect Yamee Patricia.

A meglepetés ereje persze annak is köszönhető, hogy nem voltak túl magasan az elvárásaim. Miután a menőbb vibrátormárkákat egytől-egyig ismerem, az új nevekkel szemben kissé bizalmatlan vagyok. Ráadásul azt tudtam, hogy egy bugyiba rejthető léghullámos csiklóizgatóról van szó, az a koncepció pedig olyannak tűnt, amiben túl sok a hibalehetőség, főleg, amikor ilyen extrém olcsó kiadásról van szó. Pedig a léghullámos csiklóizgatók az abszolút kedvenceim – de valószínűleg szinte minden nőnek, aki már valaha próbálta, mire képes egy ilyen gépecske. Innen szép nyerni – gondoltam, mielőtt kezembe vettem az új játékom dobozát, amin már kivülről sem volt semmi nyoma az olcsóságnak, hát még amikor kibontottam!

(x)

Az első nagy meglepetést a Yamee ízléses, letisztult tervezése okozta. Bár nem vagyok a rózsaszín nagy rajongója, ez a konkrét szín hihetetlenül finom, akárcsak az eszköz és a hozzá járó távirányító enyhe ívei. Ez viszont még önmagában nem oszlatta el a legnagyobb félelmemet: egy léghullámos csiklóizgatónál mindennél fontosabb, hogy tökéletesen illeszkedjen a használat közben. Ha a helyén van, akkor pillanatok alatt képes csodát tenni, de ha egy ilyen kütyüt a bugyiba akarunk rejteni, az bizony nehéz feladatnak tűnik, hiszen úgyis elmozdul...

Aztán észrevettem, hogy a dobozban megbújik egy fekete csipketanga is! Ráadásul egy olyan, amit kifejezetten ehhez a vibrátorhoz terveztek. És itt kell igazán megemelnem a kalapomat mindazok előtt, akik a termékfejlesztésben részt vettek. A bugyin látható S-L méretezés nem hazudik, a személyre szabhatóságról a masszív, de állítható pántok gondoskodnak. Belül pedig nem egy, hanem rögtön három zsebecske található, így mindenki a saját anatómiájának megfelelően, valóban a csiklóhoz tudja illeszteni a Yamee szívóharangját. A már említett pántok segítségével pedig oda is tudja szorítani azt!

Így használat közben lehet ülni, feküdni, mocorogni, sétálni... már ha valaki képes rá. Mert én bizony nem nagyon sétálgatnék vele sehova, olyan ügyes a kis huncut. Amellett, hogy a léghullámok már jól bevált, instant orgazmust okozó technológiájával azonnal levett a lábamról, a távirányító segítségével nagyon izgalmas programok között lehet váltogatni. Bár bevallom, arra, hogy rezegni is tud, csak sokadik nekifutásra jöttem rá, mert az talán csak a harmadik módnál jön elő – odáig meg nem könnyű kibírni.

Ha valaki bátrabb és bevállalósabb, akkor amúgy nyugodtan használhatja extrémebb helyeken is, nem csak a saját otthonának rejtekében. Az apró vibrátor ugyanis meglepően halk... talán most először mondom, hogy abszolút igaz, hogy bátran „viselheted" az utcán is.

Őszintén állítom, hogy nagyon próbálok valami rosszat írni a Vibeconnect Yamee Patriciáról, de nem sikerül. Számomra ez az év szexjátéka, és igen, tudom, hogy még csak január van.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.