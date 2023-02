Olykor Molnár Anikó is megoszt egy-egy lenge öltözékben készült képet magáról a közösségi oldalain. Ezek a felvételek mindig nagy sikert aratnak, ezért is döntött úgy Anikó, hogy regisztrál az OnlyFansre, ahol a fotóiért fizetnie kell annak, aki látni szeretné.

"Legutóbb egy olyan fotót töltöttem fel az Instagram-oldalamra, ahol félmeztelen vagyok és csak egy napszemüveg van rajtam. Nyilván nem látszik semmi belőlem, de sejteni lehet, hogy nincs rajtam ruha" - mondta Molnár Anikó a Borsnak. "Elképesztő, hogy milyen mennyiségű és tartalmú kommentek érkeztek. Tömegével jöttek az üzenetek, van aki csak beszélgetni szeretne velem, volt aki vacsorázni vitt volna, mások pedig közelebbről is megismertek volna, ha finom akarok maradni" - tette hozzá.

"Egy jó ideje gondolkodtam azon, hogy elindítok egy OnlyFans-oldalt, és most már meg is tettem az első lépéseket. Regisztráltam, és már el is fogadták a jelentkezésemet. A további lépésekkel azonban nem vagyok teljesen tisztában, így még nem él az oldalam. Úgy gondolom, hogy az induláshoz és a további működtetéshez szükségem lesz majd egy szakemberre, akit még keresek. Hamarosan új vizekre evezek. Kedvem van hozzá, meg szeretném mutatni, hogy 47 évesen, filterek nélkül is esztétikus egy női test" - mondta.