Molnár Anikó elindította OnlyFans-oldalát, legnagyobb meglepetésére pedig még a fiatal fiúk is odavannak érte. Özönlenek az előfizetők, és van, aki különleges kéréssel is előállt.

Végre elindult Molnár Anikó OnlyFans-oldala, amit a férfiak nagy örömmel fogadtak. Elárulta, érdekes kérés is érkezett felé. "Azt akarta, hogy legyek az úrnője, uralkodjak rajta, ő nyalni fogja a csizmám talpát. Rendelkezzek felette, rendelkezzek a pénze felett, a lakása, mindene felett. Felsorolt olyan dolgokat, hogy miket megtenne, hogy atyaúristen! Ez tényleg nem szalonképes..." - mondta a Mokkában Anikó, aki azt is elárulta, hamarosan videós tartalmakkal is bővül majd a kínálat, valamint megnyugtatott mindenkit, bőven vannak olyan képek, amiken "látszik minden".