Külföldön hatalmas népszerűségnek örvend az OnlyFans nevű oldal, aminek a lényege, hogy a regisztrált hírességek exkluzív tartalmakat osztanak meg az előfizetőikkel. Főként erotikus tartalmakat szolgáltatnak az oldalon, amelyre már több magyar celeb is regisztrált. Molnár Anikó is elindította a saját profilját, ahogy a ValóVilág most futó szériájából megismert VV Piros is.

"Nagyon jól megy, köszönöm szépen. Nem számítottam ilyen népszerűségre. Még nem nagyon volt időm sokat foglalkozni vele. Nem szeretek az anyagiakba belemenni, de pont egy hete kezdtem, és most tartok félmilliónál" - árulta el a Blikknek Piros.