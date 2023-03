A téli hónapokban nincs is jobb, mint kicsit felforrosítani a hangulatot legalább a hálószobában. Egy szexszakértő elárulta az egyszerű, de nagyszerű trükkjét, amivel lrzékibb élményt érhetünk el.

Időről időre nem árt kicsit megfűszerezni az együttléteket, és a télnél erre nincs is alkalmasabb időszak. Ilyenkor szánhatunk időt arra, hogy a párunkkal való intimitást újabb szintre emeljük. Ehhez persze választhatunk új pózokat is, de úgy is felforrósthatjuk a hangulatot, hogy nem változtatunk a már jól bevált módszereken. Ehhez árult el egy tippet Sarah Riccio szexszakértő. Állítja, hogy ezzel a kis kiegészítéssel a csúcs egy új szintjét tapasztalhatjuk meg. Ez pedig nem más, mint a tükörszex.

"A tükör előtti szerelmeskedés minden pozíciót romantikusabbá tehet, mert a párok játék közben csodálhatják magukat és a másikat. Ez nagyszerű lépcsőfok lehet azoknak az embereknek is, akik még nem állnak készen egy új pozíció kipróbálására, ugyanakkor szeretnének felfedezni egy szexi, új érzékszervi élményt" - mondta.