Az már eddig is világos volt, hogy az orgazmussal járó intim együttlét vagy önmagunk kényeztetése jó hatással van az egészségünkre. Most az is világossá vált, hogy a férfiaknak mennyiszer kellene havonta masztrubálniuk ahhoz, hogy csökkentsék a prosztatarák kialakulásának kockázatát.