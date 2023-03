Az egykori realitysztár eddig sem fogta vissza magát, és többször is posztolt intim fotókat az Instagramra, ám nemrég új szintre emelte a tartalomgyártást. Molnár Anikó regisztrált az OnlyFansre. Az oldala berobbant, de sok pontatlan hír is megjelenik róla.

"Van, ahol azt írják, hogy milliókat kerestem máris, aztán folyamatosan azt kapom, hogy mekkora rib..c vagyok, az OnlyFans nem munka, csak fotózgatnak, aztán dől a lé.... Hát ebből semmi sem igaz. Úgyhogy szívesen tisztába is teszem kicsit a dolgokat: az OnlyFansen annyit keresel, amennyi munkát beleteszel az oldalad működtetésébe. Nekem a fotósomon kívül két srác segít, ők működtetik az oldalt, viszik a marketinget, figyelik a trendeket és ajánlásokat tesznek, hogy milyen irányba kell mozdulni. Elképesztően sok munka van ebben!

Nekem minden nap friss tartalmat kell feltöltenem, illetve napi több száz üzenetet kapok, amikre kötelező válaszolnom, hiszen az emberek fizetnek azért, hogy beszélgessek velük. Ez nagyon sok időt elvesz, de szívesen csinálom természetesen" - árulta el Anikó a Borsnak. Elárulta, milyen üzemeltetni egy ilyen oldalt. "Ha regisztrálsz, minden bevételed 20 százaléka az OnlyFansé. A bevételből finanszírozom a két srácot, akik nekem dolgoznak, abból fizetem a fotóst is, illetve még adóznom is kell a bevételből. Most még nem tudok számot mondani, nem tudom pontosan mennyi lesz, de ahhoz, hogy hosszú távon üzletileg sikeres legyek, ahhoz a pénz nagy részét vissza kell forgatnom az üzletbe. Nyilvánvalóan az a cél, hogy többet keressek, mint amennyit eddig a kozmetikával össze tudtam szedni, amit természetesen nem hagyok abba, tehát megmarad az a vállalkozásom is" - árulta el a Borsnak Anikó, akit sokan felkeresnek azóta, hogy elterjedt, milliókat keres.

"Na ez a kedvencem! Folyamatosan cseng a telefonom és olyan emberek érdeklődnek a hogylétem felől, akikről évek óta nem is hallottam.... Akiket eddig érdekes módon semennyire sem érdekelt, hogy élek vagy halok. Szerencsére megedzett engem a több évtizedes közszereplői státusz, pontosan tudom, melyik polcon van a helyük. Sajnos, vagy hála Istennek, már nem tudok csalódni. Tudom milyenek... Ahogy azokat is jól ismerem, akik a közösségi oldalakon prűdnek, istenfélőnek mondják magukat, miközben engem és az életem kritizálják. Álszentek, akiknek semennyire sem érdekel a véleményük" - mondta, majd azt is, hogy mivel készül. "Erotikus tartalom valószínűleg lesz, de pornográfot nem vállalok" - árulta el.