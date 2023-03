Fantasztikus képek kerültek elő a most 44 éves magyar modellről: Éva szexi tengerparti fotóit Nánási Pál készítette még évekkel ezelőtt.

A promotions.hu arról számolt be, hogy Horváth Éva többször is szerepelt a legendás Playboy magazin címlapján, szépsége pedig az egész országot lenyűgözte. Ördög Nóra férje, Nánási Pál, akit a celebekről készült intim képek mesterének tartanak, hihetetlenül erotikus, érzéki és esztétikus fotókat készített a modellről, aki ma már szolidabban mutatja meg továbbra is tökéletes idomait. A nem mindennapi, 18 karikás fotósorozatot ITT tekintheted meg.