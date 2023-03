Minden szülő tudja, sokszor milyen nehéz alvásra bírni egy kisbabát, hát még mély álomban tartani őt! Egy ausztrál négygyerekes szülőpáros azonban arcpirító, ám annál hatékonyabb megoldással rukkolt elő.

Az anyuka, Laura állítása szerint majdnem félrenyelte a teáját, mikor megtudta, hogy Brad egy hatalmas vibrátorral mímelte újszülöttjük, Lucie ringatását. A bölcsőbe helyezett szexjáték mozgása olyan érzetet keltett a kislányban, mintha valóban egy ember mozgatta volna a kiságyat.