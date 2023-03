Molnár Anikó OnlyFans-oldala már nagy sikerrel fut, és VV Piros is elindította saját profilját, most pedig VV Ákos döntött úgy, hogy ő is csatlakozik ehhez a társasághoz.

"Ahogy kijöttem a villából, már terveztem, hogy regisztrálok. Sokan azt hiszik, hogy Piros hatására vágtam bele, de én gondolkoztam el ezen a lehetőségen. A jövőben szeretnék foglalkozni a YouTube-, TikTok- és az Instagram-fiókjaimmal, viszont mivel ezek időt igényelnek, nem árt, ha mellette van egy fix bevételi forrásom is. Azt a pénzt, amit ezáltal megkeresek, az ad egy biztonságérzetet, így mellette olyan dolgokkal tudok foglalkozni, ami érdekel" - árulta el a Blikknek Ákos. A férfit sok kritika érte amiatt, hogy erotikus fotóiból akar megélni.

"Nincs arról szó, hogy nem akarok dolgozni. Egyébként bármit nevezhetünk »büdös munkának«, egyeseknek az OF az, másoknak, pedig más, pedig az OF-be is sok energiát kell belefektetni, hogy normális profilunk legyen. Jelenleg is munkát keresek. Nem ártok senkinek, ezért nem értem, hogy miért zavarja ez az embereket. Lehet többen is megtennék, de nincs rá lehetőségük. Csak magamért csinálom, és olyan jövőt akarok teremteni ezzel, amire később majd büszke lehetek. Ha kevesebb munkával több pénzt lehet keresni, akkor élni kell a lehetőséggel" - mondta. A privát, merészebb kéréseket szívesen bevállalja, de nála is van egy határ.

"A nagyon perverz kérésekre, videókra egyelőre nem tervezek reagálni, illetve maszturbálni sem fogok. Egyelőre csak kép formátumban gondolkozom, és csak ezeket osztom meg" - mondta VV Ákos, aki azt is elárulta, mekkora bevétellel lenne elégedett. "Ha az Only Fans-oldalammal megkeresek havi szinten 350 ezer forintot, akkor én már azt mondom, hogy nyugodt és boldog vagyok. Ez elegendő arra, hogy mindent kifizessek és legyen idő a hobbijaimra is, amiből szintén pénz szeretnék csinálni."