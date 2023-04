A legismertebb és a legtöbb ember által használt közösségi médiás felület még mindig a Facebook. Rengeteg felhasználója van az Instagramnak és a Twitternek is, a TikTok pedig úgy jön fel, mint a talajvíz. Nem is csoda, hogy az ellenlábasok másolják a rövid videókból álló hírfolyamot és próbálják utánozni a kínai cég algoritmusának működését, mely minden korábbinál pontosabban kiismeri a használóját.

Legyen szó azonban bármelyik platformról, szinte egyiken sem megengedett a meztelenség, az erotikus tartalom. A Facebook és a vele egy cégbe tartozó Instagram szigorú ebben a tekintetben, és bár sokan próbálkoznak, csak ideig-óráig maradnak fenn a durván erotikus oldalak. A YouTube-on sem lehet pornót nézni és a TikTok is töröl mindent, ami kicsit is sérti a szabályokat. Szinte egyedüliként a Twitter az, amelyen engedélyezett minden felnőtt tartalom, nem véletlen, hogy egyre több amatőr vagy hivatásos pornós is ott reklámozza magát.

A közösségi médiás felületeken keresztül nem csak az ismerőseinket, rokonainkat és barátainkat tudjuk elérni. A cégek és vállalkozók ezek segítségével tudják építeni és reklámozni saját márkájukat ingyen is. Mindegyik platform lehetővé teszi a fizetős reklámot is, de enélkül is emberek ezreihez, esetenként százezreihez is elérhetnek a tartalmak, legyen szó cikkről, fotóról vagy videóról.

Ezt kihasználják a felnőttfilmesek is. Nem egy olyan pornós "dolgozik" az Instagramon, a Twitteren és a TikTokon, akik ezeket az oldalakat használják fel arra, hogy saját weboldalukra, vagy OnlyFans-profiljukra tereljék az embereket. A szabályokat betartva vagy a határokat feszegetve zajlik a "beetetés", ha pedig valakit megkedvel az ember, vagy felkelti a figyelmét, akkor élni fog a lehetőséggel, hogy többet is kapjon a pénzéért.

Nem kell azonban mindenért fizetni. Az amatőr felnőttfilmeseket sokszor ma csak "OnlyFans-modellnek" vagy "OnlyFans-sztárnak" nevezzük, hiszen az oda feltöltött képekből és videókból tartják el magukat. Nem egy sikertörténetet hallani, hogy hányan hagyták ott a civil munkájukat, mert bejött nekik az élet és havonta (forintra átszámolva) milliókat tesznek zsebre. Az OnlyFans-oldalt pedig más közösségi felületeken "reklámozzák".

Ezek a modellek vagy pornósok a TikTokra különféle, nem is feltétlenül csak erotikus jellegű tartalmakat gyártanak. Vicces videókat készítenek, bemutatják egy-egy napjukat, vagy csak kihívó öltözetben láthatjuk őket a képernyőn. Az Instagramon fehérneműs képeket posztolnak, meztelenül fekszenek a tengerparti homokban vagy izgatóan gyűrik a tiszta, hófehér lepedőt. Figyelnek arra, hogy felforrósítsák a levegőt, de ne mutassanak még csak egy mellbimbót se. A profil vagy oldal leírásában viszont ott szerepel egy-két link, ahol további izgalmas dolgot lehet tőlük látni.

Ez megy a Twitteren is, csak annyi különbséggel, hogy nem kell sejtetni. A többi közösségi médiás platformmal ellentétben a Twitteren mindent szabad. A pornósok meztelen képeket, videórészleteket tesznek közzé, ezekkel izgatják a követőiket.

A Twitter ugyan engedi az erotikus tartalmakat, de bizonyos kapukat azért beiktattak az elérési útvonalra. Az intim képeket és videókat csakis regisztráció után láthatjuk, ugyanis az oldal ezzel tudja kiszűrni, hogy 18 alattiak ne lássák a tartalmakat.

Életkor szerint korlátozott felnőtt tartalom. Lehet, hogy ez a tartalom nem felel meg a 18 éven aluli felhasználók számára. A médiatartalom megtekintéséhez be kell jelentkezned a Twitterre.

Ha túljutunk ezen, akkor sem kapjuk meg egyből az erotikus tartalmakat, ugyanis az ilyen témájú profilt is védi egy zár. Amint megnyitjuk a profilt, egy üzenet fogad minket.

Figyelem: ez a profil érzékeny tartalmú lehet. Azért látod ezt a figyelmeztetést, mert valószínűleg érzékeny képeket vagy nyelvezetet Tweetelnek. Biztosan meg szeretnéd nézni?

Emellett egyfajta harmadik védvonalként, vizuális gátként működik az a módszer, hogy a pornográf tartalmakat nem jeleníti meg egyből az üzenetfolyam. Mindegyiket egy-egy külön gát, egy szöveges üzenet zárja el, mely figyelmezteti a felhasználót a felnőtteknek szóló, vagy a nyugalom megzavarására alkalmas képsorokról. Ezek azonban egy-két kattintás után feloldhatók.

Sok munkával, mondhatni macerával jár, hogy a felnőttfilmesek ennyi helyen jelen vannak és ennyi tartalmat gyártanak, azonban megéri "vesződni vele".

Nem véletlenül népszerűek az ismert emberek és a realitysztárok erotikus videói sem, hiszen amint "megismerünk" valakit, vagy többet tudunk róla mint egy véletlenszerűen kiválasztott pornósról, elkezdünk kötődni hozzá. Ezt az érzést erősítik követőikben az "OnlyFans-modellek" a közösségi médiás jelenléttel, a folyamatos tartalomgyártással.