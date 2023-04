Mindenkit meglepett Halle Berry legújabb Instagram bejegyzése, ami mellé egy meztelen fotót is csatolt.

Halle Berry 56 évesen is elképesztő formában van, bomba alakját pedig szívesen mutatja meg ruha nélkül is a rajongóinak. Legutóbb pucéran fotózta le magát a fürdőszobában, most pedig kiderült, hogy milyen, amikor tényleg azt csinál a színésznő, amit valóban szeretne.

Instagram-oldalán ismét egy fülledt fotót osztott meg, amint éppen meztelenül borozgat az erkélyén.

"Azt csinálom, amit akarok. Boldog szombatot" - írta a kép mellé.