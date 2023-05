Nem a méret a lényeg – mondják sokan. Ám az urak egy része nem tud megbékélni ezzel a gondolattal. A férfiasság mérete azonban, hála a modern orvostudománynak, már befolyásolható, dacára annak, hogy számos kockázati tényezővel kell szembenéznie a páciensnek. Dr. Falus György elárulta a HOT! magazinnak, mi mindent tehetnek a férfiak manapság egy vastagabb vagy hosszabb péniszért.

Nehéz nyújtani

A szakember szerint nem árt, ha megbékülünk a centik számával, ugyanis ezen nem sokat lehet változtatni.

– A pénisz hosszának változtatása egy nagyon nehéz folyamat, kevesen is foglalkoznak vele. Egy tartószalagot kell átvágni a nemi szervben, amelyet, ha meghosszabbítanak, akkor azon a helyen a szalag keskenyebb lesz. Időnként lehet olyasmit olvasni, hogy egy-egy hevesebb aktus után elszakad ez a szalag; nos, egy ilyen beavatkozás után ennek a valószínűsége sokkal nagyobb. A szalagszakadás után merevedési gondjai is lehetnek a páciensnek, amit utána már nagyon bonyolult lesz visszacsinálni. Fontos leszögezni, hogy csodákat még mi sem tehetünk, egy tízcentis péniszből nem tudunk húszcentiset varázsolni. Ezzel a beavatkozással maximum egy centit nyerhet az alany – árulta el a szakember.

Jelentős vastagítás

A pénisz körfogatának növelése azonban hosszú évek óta lehetséges, és ebben az esetben látványos eredményeket is el lehet érni.

– Vastagítás során látványosabb lesz a pénisz. Ilyenkor a bőr alá a páciens saját zsírját töltik be, ami megvastagítja a szervet. Ennek meg kell tapadnia, ugyanis ez egy élő szövet; ehhez jó vérellátás, illetve táplálék kell a sejteknek. Legjobb esetben a beültetett zsír 70 százaléka marad meg, de így is 1-2 centivel vastagabb lehet a hímtag. Az egész is felszívódhat, ha nem vigyázunk; a beavatkozás után a nehéz fizikai munkát, a szűk ruhákat és a szexuális életet is kerülni kell. Szoktam mondani, hogy jobban megéri egy ilyen beavatkozás, mint évekig pszichológushoz járni azért, hogy elfogadja a méreteit az illető – tette hozzá Falus doktor.

Otthon tilos!

A szakértő fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy ne akarjuk házi módszerekkel megvastagítani a péniszünket.

– Sokan vazelint töltenek be maguknak házilag, ez évekig látványosan javíthat a pénisz méretén, de beépül a szövetekbe, és ez különböző elhalásokat okozhat. Egy ilyen beavatkozás nagyon nem ajánlott, mert akár az egész nemi szervet tönkre lehet tenni vele – magyarázta az orvos.