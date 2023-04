Bár hajlamosak vagyunk kerülni a témát még a pikáns beszélgetések során is, az análszex nemcsak hogy létező dolog, de igencsak közkedvelt is. Hogy honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy a számok nem hazudnak – és a számok jelen esetben a Vágyaim.hu-nál , Magyarország legnagyobb online erotikus webáruházánál megrendelt termékeket jelentik. Ezek szerint pedig az anális szexjátékok egész évben a dobogón kapnak helyet a népszerűségi versenyben!

1. Ékköves buttplugok

A buttplug – vagy magyar tükörfordításban fenékdugó – pont arra jó, amit a neve sugall: be kell dugni a fenékbe, és a kis eszköz aztán ott is marad, ameddig szeretnénk. Se több, se kevesebb, viszont pont ebben rejlik a népszerűségének oka is, hiszen tökéletes választás akár kezdőknek is. Ha az egyszerű és praktikus forma olyan elegáns dizájnnal párosul, mint a Rianne análszett bársonyos szilikonborítású, ékkövekkel díszített darabjai, akkor nemcsak remek érzést biztosítanak, hanem gyönyörű látványt is. Ennél a készletnél ráadásul 3 különböző méret található egy csomagban, így minden alkalomhoz találhatunk benne odaillő „ékszert".

Miért népszerű? Egyszerű használat, a változatos méreteknek köszönhetően kezdők és profik is találnak megfelelőt.

2. Análvibrátorok okos kivitelezésben

Ha szeretnénk a vibrátorok izgalmas rezgéseit és a buttplugok újszerű élményét is élvezni, akkor érdemes beszerezni egy olyan játékszert, ami ötvözi a kettőt! Bizony, a hagyományos vibrátorok hátsó használata nem túl biztonságos (könnyen bentmaradhatnak), viszont az análvibrátorok kialakítása már a végletekig fokozza az élményt. Pláne akkor, ha a Satisfyer anális üdvöskéjét, a Plug-ilicioust választjuk, hiszen itt a hozzá tartozó applikáció segítségével teljesen személyre szabhatod az élményt: létrehozhatsz saját rezgésmintákat, átadhatod az irányítást a partnerednek... vagy épp a kedvenc előadódnak, hiszen zene alapján is képes rezegni!

Miért népszerű? Ötvözi a különféle szexjátékok előnyeit, miközben nagyon változatos módokon lehet élvezni

3. Izgalmas felszínű análbotok

A rezgés már túl sok, de a buttplugnál többre vagy izgalmasabbra vágyunk? Ilyen esetekre találták ki az análbotokat és análgyöngyöket. A több golyóból vagy szélesedő, gömbös testből álló análjátékoknál a kezedben (vagy a partnered kezében) van az irányítás, hiszen ti kontrollálhatjátok, milyen mélyre szeretnétek éppen hatolni, vagy mennyire szeretnétek, hogy „kitöltsön az élmény".

Fontos odafigyelni, hogy jó minőségű játékot válasszunk, a minőségi alapanyagok, a megfelelő illesztés, a golyók stabil rögzítése megkerülhetetlen szempont a vásárlásnál, hiszen elég érzékeny területről van szó. A Satisfyer Booty Call szettek szerencsére minden szempontnak megfelelnek – ezért is számítanak az egyik legnépszerűbbnek a kínálatban.

Miért népszerű? Könnyen, manuálisan kontrollálható élvezet, mindig pont a legjobb helyre irányítja a hatását.

+1 kellék: Az anális síkosító

Sajnos az anális szex témáját övező tabu még mindig óriási, emiatt pedig nem csupán szégyenérzet alakul ki az érdeklődőkben, hanem a biztonságos análszexhez szükséges információkhoz is sokkal nehezebb hozzájutni. De vajon miért nem beszélünk többet a dologról, ha már ennyire népszerű maga a tevékenység? Ezen próbál meg változtatni a Vágyaim.hu új termékével, a Bűn-e az...? anális síkosítóval. A nemrég bevezetett FAQ termékcsalád provokatív kérdésekkel próbálja meg ráirányítani a figyelmet olyan gyakori kérdésekre, tévhitekre és jelenségekre, amikről érdemes lenne beszélni, ha azt szeretnénk, hogy boldogabb és kiegyensúlyozottabb legyen az intim életünk. És persze nemcsak beszélgetés beindításához, de anális szexhez is tökéletesen használható egy ilyen síkosító.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.