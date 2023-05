Az egyik, hacsak nem „A" kedvenc kényeztetőm úgy tűnik, lassan nyugdíjba vonulhat, és átadhatja a helyét a következő generációnak – igen, ez esetben a Satisfyer Pro2 Gen3 elnevezés tökéletesen leírja, hogy megkapunk tőle mindent, amit az elődöktől, de már a modernizált kivitelezésben... és kicsivel még többet is.

De hogy az elején kezdjem: az eredeti izgató nemcsak engem, de az egész világot levette már a lábáról (nemzetközi szinten kb. 25 milliónál(!!!) jár az eladott darabok száma), ami a forradalmi, léghullámos csiklóizgató technológia megfizethető kivitelezésének volt köszönhető. Újaknak itt jegyezném meg, hogy ha nőként csak egyetlen módszerrel kényeztetheted magad a jövőben, akkor mindenképp erre essen a választásod. A léghullámok ugyanis csodákra képesek, ráadásul pillanatok alatt! Egy ilyen szexkütyü közvetlenül nem érintkezik a csiklóval, csak a körülötte lévő levegőt mozgatja elementáris erővel, aminek köszönhetően az orgazmusod ereje is pont ugyanilyen erejű lesz.

Félreértés ne essék, mindig szeretettel fogok gondolni az eredeti kiadásra, de olyan lesz, mint egy kissé megporosodott-karcosodott lemez, ami előkelő helyet kap a gyűjteményemben, a még jobb hangzásért viszont inkább a felújított változatot fogom elővenni. Az új érdeklődőknek pedig kapásból ezt fogom javasolni a tökéletes élmény érdekében. Miért (ennyivel) jobb az új Satisfyer Pro 2 Gen3? Sorolom!

Modern, szemet és kezet is kényeztető külsőt kapott! A kemény műanyag borítást a selymes-lágy tapintású, orvosi szilikon váltotta fel, így már akkor szerelembe lehet vele esni, amikor a csomagot kézbe vesszük. Az enyém mély, bordó színnel és ehhez képest kontrasztos fehér kupakokkal csábít, de elérhető izgalmas, lila színben is. Az anyagváltás miatt a gombok is megújultak, és most már mindenféle erőlködés nélkül, szuperkönnyen lehet őket nyomkodni.

A gombok számából egyébként kapásból feltűnik, hogy itt már több módon áll bevetésre a kis eszköz. Az eddigi „csak" a léghullámokkal bombázott, de az új kiadás már rezegni is tud, ami igencsak jóleső extrát tud nyújtani, ahogy használat közben az ajkakat is stimulálja, nem csupán a csiklót. Ha csak a gombok segítségével lehetne váltogatni, akkor is bőven elég mókát tartogatna ez a játékszer, hiszen alapból 11 léghullámos és 7 rezgős minta (5 fokozata) kombinációját élvezhetjük.

De hát itt nem csak ennyi lehetőségünk van, hanem szó szerint végtelen! Ugyanis ezúttal már okos készülékről beszélünk (bár létezik „buta" kiadásban is), tehát a Satisfyer ingyenes, ráadásul magyar nyelven is elérhető Connect App alkalmazásával teljesen egyedi módon vezérelhetjük a kényeztető különböző funkcióit. Élő vezérlés az érintőképernyőn, zeneszámok vagy környezeti hang alapján történő vezérlés, távoli irányítás a partnerünk által... és ez csak még tényleg csak egy kis része annak a temérdek opciónak, amivel kényeztethetjük magunkat!

Viszont mindaz, amit eddig felsoroltam, már olyan funkció vagy megoldás, amivel korábban is találkoztam valamilyen formában. Ami viszont teljesen új – és bevallom, eleinte elég szkeptikusan álltam a dologhoz – az a második fej, ami a készülék mellé jár. Ez a csőr nem üreges, mint a hagyományos léghullámos fejeké, hanem egy vékony hártya fedi. Ez rögtön kinyírja az érintés nélküli stimuláció koncepcióját, ráadásul nekem elég felesleges dolognak tűnt... amíg ki nem próbáltam!

A „vízhullámos" kupak a gyártó szerint az intenzíven hullámzó víz kényeztetését hivatott utánozni. Bár azt nem állítom, hogy ez az érzés jutna eszembe a használat közben, azt már annál inkább, hogy ez egy csodás és követendő példa a többi szexjáték-gyártó elé. Egyetlen apró módosítással sikerült még univerzálisabban élvezhetővé tenni a léghullámos technológiát. A levegőpulzusok ugyanis bár nem érintkeztek ténylegesen a csiklóval, azért egy kitartóbb használat során (aminek könnyű áldozatul esni, hiszen annyira jó az egész) képesek éles/szúró, már-már kellemetlen érzést kelteni. Gondoljatok bele, egy jó hosszú nyalás is le tudja harcolni a csiklódat, hát még ha ez egy szopkodó technikával párosul.

A vízhullámos kupak hártyája ezzel szemben bár hozzá kell, hogy érjen a csiklóhoz, lágyítja az érzetet, miközben a hatékonyságából és az orgazmus intenzitásából egy szemernyit sem vesz el. Sőt, ennél a kupaknál már az eltérő anatómiai adottságok sem jelenthetnek gondok, nem kell válogatni a szívófejek mérete alapján, egyszerűen mindenkinél működni fog.

Tanulva a hibámból, nem állítom többé, hogy ezen a szexkütyün már nem kell semmit változtatni, mert szinte biztos, hogy előbb-utóbb ér majd megint valami meglepetés. Addig viszont a Satisfyer Pro 2 Gen3 kapja a legelőkelőbb helyet az éjjeliszekrényemen.

Május 28. a Maszturbáció Világnapja, ennek örömére a Vágyaim.hu oldalán, a Maszturbációs Május keretein belül kedvezményesen lehet beszerezni a Satisfyer Pro 2 Gen3 okos és hagyományos verzióját és sok más népszerű kényeztetőt is.