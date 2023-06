Mattet csalta már meg nő, ezért amikor megismerte Zoét, úgy gondolta, a legtisztább, ha előre engedélyezi a kapcsolatukban a félrelépést. Párja azzal szexel, akivel csak akar, amíg ő dolgozik, egy feltétellel: fotókat és/vagy videókat készít az aktusról, melyeket munka után ő is megnézhet. A 36 éves férfi azt mondja, így ő is részese lehet az eseményeknek.

Matt úgy gondolja, hogy ezzel a lépéssel két legyet üt egy csapásra: azzal, hogy engedélyezte barátnője számára a megcsalást, kizárja a titkos légyottok lehetőségét, így nem csalódik, és ha csak nézheti is, úgy érzi, valamilyen szinten neki is jut a szexből.

A YouTube-ra készült sorozatban egyik epizódjában a férfi elárulja: így olyan, mintha lenne egy személyes pornócsatornája, amit rajta kívül senki nem nézhet. Azaz egy darabig nem láthatott, mert Zoe, aki nem panaszkodik, sőt tökéletesen elégedett a kialakult helyzettel, úgy döntött, üzletet csinál a nem mindennapi életformából: elindította saját OnlyFans-csatornáját, ahol mások is hozzájuthatnak a házi videókhoz.

Zoe egy darabig hiába próbálkozott, Matt ellenállt a kölcsönösségre felhívó kérésének, de ma már a férfi is nyugodt lélekkel csalja meg szerelmét, sőt, most már swinger klubokba is együtt járnak.