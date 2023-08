A teszten két nagy márka képviselője feszült egymásnak: a méltán híres Womanizer és a szintén nagy népszerűségnek örvendő Satisfyer egy-egy közkedvelt és kifejezetten pénztárcabarát játéka szállt ringbe.

A napok óta tartó rosszidő miatt előítéletekkel, rosszkedvűen és meglehetősen pesszimistán húztam-halasztottam a tesztelést, de végül csak győzött a kíváncsiságom: egy kellemes film és egy pohár finom bor társaságában felkerestem a hálószobámat új barátaimmal, és bíztam benne, hogy mindketten állni fogják a sarat.

A Womanizer Starletet kicsomagolva először meglepődtem, mert csili-vili csomagolás helyett csupán egy jobb minőségű, vastagabb anyagú zacskóba rakták, ám amit elsőre furcsálltam, az átgondolva inkább örömmel töltött el. Hiszen a termék egy prémium márka olcsóbb árkategóriájú változata, s bár emiatt dekordoboz nem jár hozzá, mégis odafigyeltek arra, hogy megfelelő minőségű legyen a csomagolás, és ne sérüljön, ami benne rejlik.

A Satisfyer Love Breeze-nek viszont már a csomagolása is nagyon tetszett, a termék külleméről nem is beszélve, így nem volt kérdés, hogy a tesztelést ezzel kezdem. Kezembe vettem ezt a kis mütyürkét, de azt elképzelni sem tudtam, hogy ettől majd földrengésszerű orgazmusom lesz, vagy hogy egyáltalán történik velem bármi érdekes.

Satisfyer Love Breeze

A Satisfyer Love Breeze 11 féle léghullám módban működtethető, melyek közül az első 3-4 számomra teljesen mellőzhető, nagyon lágy rezgésű (bár kezdésnek kellemes érzés, amolyan ismerkedés az asztal alatt), engem nem hozott lázba. Ezért egy kicsit feljebb állítottam az intenzitást, és már éreztem is, hogy a maximum fokozatra biztosan nem lesz szükségem. Azt azért hozzá kell tennem, hogy én azon szerencsések közé tartozom, akik néhány érintés után képesek elérni az orgazmusig, így nekem nagy eséllyel nem is lesz szükségem magasabb fokozatokra.

Szóval az intenzitás növelése után már éreztem, hogy jó lesz, de még mindig szkeptikus voltam, nem éreztem, hogy más játékszerekhez képest különlegesebb hatása lenne rám. Aztán nagyjából 2 percen belül eljött a pont, amikor világossá vált, mire ez a nagy felhajtás a léghullámos csiklóizgatók körül.

Azt tudjuk, hogy az orgazmusnak számos fajtája van, nőknél talán még több is, mint amennyi eszünkbe jut, ám van köztük egy, ami - legalábbis nálam - elég ritka. Amikor zuhanás érzésed van, megszűnik körülötted a világ, hirtelen könnyű lesz a tested és mintha ki- és bekapcsolnál, a tested és az agyad egyszerre „szűnik meg", majd indul újra. Ez velem tényleg ritkán fordul elő, főleg ilyen rövid idő alatt, szóval kicsit meg is lepődtem, és mindjárt eloszlott minden kételyem.

Külön élvezet volt, hogy a legnagyobb orgazmushullám közepette sem kellett a készülék tartásával bajlódnom, mert annyira könnyű és kézhez simul, hogy egyáltalán nem esett nehezemre a helyén tartani a mindössze 14,5 centis örömszerzőt. Nálam az is fontos szempont, hogy ezen a kis csodaszerkezeten két gomb van, így más hasonló szerkezetekkel szemben, melyeken csak ki- és bekapcsoló gomb van, az orgazmus után fokozatosan vehettem le az intenzitást.

Összességében nekem ez a készülék egy 1-től 5-ig terjedő skálán abszolút 5-ös, tuti, hogy ezentúl mindig az ágyam közelében fogom tartani.

Egy ilyen orgazmus után úgy gondoltam, elég is lesz ennyi, majd egy másik alkalommal tesztelem a Womanizert, de a kíváncsiságom - és a kevés elkortyolt bor - legyőzött. Elővettem a kis fekete készüléket is és izgatottan vártam, tudja-e azt, amit a Satisfyer? Spoiler: tudja!

Womanizer Starlet

Nem voltam benne biztos, hogy ugyanaz lesz az élmény, mert bár pontos méreteket nem tudok mondani, ránézésre azt gondolom, a Womanizer Starlet szívóharang része picit nagyobb (szélesebb) mint a Satifyeré, és ez utóbbi nekem pont jó volt. (Vásárláskor érdemes odafigyelni arra, hogy a szívóharang vagy cserélhető legyen, vagy a testedhez igazodó, mert valójában ettől függ az "O"-d.)

Végül beigazolódott, hogy ennek is teljesen jó méretű a szívórésze, ráadásul cserélhető a feje! Szóval, ha te mindenképp ezt a terméket szeretnéd használni (amit maximálisan megértek), érzésed szerint, szabadon váltogathatod a fejeket, így könnyen megtalálva a számodra optimális méretűt.

A készülék mellett elsősorban az szól, hogy itt is 1-2 percen belül volt zuhanós orgazmusom, amibe esküszöm, a lábam is beleremegett! Emellett kicsi és szintén kézre áll, bár elsőre kicsit helyezgetni kell, hogy ne úgy tartsd a kezed közben, mint akinek gumiból vannak a csontjai és tudj magadra figyelni. Nagyon könnyű, szinte nincs is súlya, ráadásul rendkívül kicsi, 8 cm szívóharanggal együtt és csak 4 fokozatban működik. Az egyetlen, amit fel tudok hozni ellene, hogy számomra kissé hangos, de azért ne úgy képzeljétek el, mintha épp egy Boeing szállna le mellettetek. Azt hiszem, a jövőben kipróbálom, milyen, ha lecserélem a szívóharangot.

Az ötös skálán a hang miatt egy erős négyest adnék neki, de tényleg csak a hang miatt, és egyúttal azt is kiemelném, hogy ez egy bevezető készülék. A fejlettebb típusokban állítólag van egy úgynevezett „Smart Silence" funkció is.

Két ilyen élmény után már nem kérdés, hogy ajánlanám-e másoknak a léghullámos csiklóizgatókat. A Womanizer Starlet és a Satisfyer Love Breeze esetében ráadásul egyértelmű előny a piacon kapható többi léghullámossal szemben, hogy bár mindkét tesztelt szexjátékszer prémium minőségű, mindkettőnek 13 ezer forint alatt van az ára, ami szerintem ilyen élményekért cserébe verhetetlen összeg. Nem beszélve arról, hogy több éves gyártói garancia jár mindkét termékhez, hosszútávon is működnek, nem csak 1-2 hónapig.

Minden hölgytársamnak javaslom, hogy akkor is, szerezzen be egy léghullámos csiklóizgatót, ha nem kifejezetten szereti a szexjátékokat, mert bármikor jól jöhet: akár a hideg téli estéken vagy a fülledt nyári hőségben, de egy stresszes nap végén is, ha nehezen megy az elalvás. Tapasztalatból mondom, mondom, hogy egy ilyen orgazmus után pillanatokon belül jön álom a szemünkre.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.