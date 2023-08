„Tesztelni kellene egy Bodywand masszírozó vibrátort, benne vagy?" - hangzott a kérdés, amire persze igent mondtam, mert imádok új dolgokat kipróbálni. Először fogalmam sem volt, mit kezdek vele, hiszen ez nem egy sima rúdvibrátor, vagy egy csiklóizgató , és ilyen bizony még nem volt a kezemben. De hát a kíváncsiságom most is hajtott, így izgatottan vártam az alkalmat, hogy a kezembe vehessem.

Egy igazán stresszel, és fizikai aktivitással teli, őszies hangulatú, de nyári nap után úgy döntöttem, itt az ideje, hogy megmutassa ez az új eszköz, mit is tud. Egy jó hosszú és forró zuhany után bevetettem magam az ágyba, és kézbe vettem az új játékomat.

Amikor először kézbe fogtam, meglepődtem, milyen súlya van a dobozzal együtt, de kicsomagolás után gyorsan rájöttem, hogy szerencsére nem a készülék ilyen nehéz (azt hiszem, akkor bajban lennék), hanem a csomagolás és a töltő hozzá.

Gyorsan kiszabadítottam a műanyagrengetegből, és alaposan megvizsgáltam. Imádom ezeket a bársonyos tapintású játékszereket, annyira barátságossá és közvetlenné teszi ez a borítás, mintha nem is épp egy műanyag dologgal készülnék játszani. Kipróbáltam a fokozatokat a tenyeremen, gondoltam ezzel majd megállapítom, hova tehetem. Hát nem. Megnéztem az online termékleírást, ami testmasszázshoz, előjátékhoz is írja, így arra jutottam, hogy azzal kezdem, ellazítom magam egy kis masszázzsal.

A Bodywand masszírozó vibrátor minden porcikádat felpezsdíti

Őszintén megmondom, nem tudom, hányadik fokozaton használtam a 8-ból, de valahol az alacsonyabbak közepén lehettem, és mint minden masszázsnál, én is a nyakamnál kezdtem. Kellemes, lazító érzés tényleg, kissé bizsergeti a bőrömet a rezgés, és egészen jól kikapcsolta a folyamatosan pörgő agyamat. Mire észbe kaptam, már lejjebb járt a kezem a bodywandel együtt. És ennél a pontnál azt javaslom, hogy mindenki, de tényleg mindenki próbálja ki mellbimbó körül! Ha nagyon érzékeny, és szereted az izgatását azért - a finom rezgések isteni érzést keltenek, ha pedig nem szereted a mellbimbó érintését, vagy eddig nem esett jól, azért - ebben nem fogsz csalódni. Én valahol a kettő között vagyok, időnként jól esik, máskor meg nem, de kis rezgésszámmal használva a wandet nagyon jó érzés volt.

Haladó méret

Persze értem, ez egy masszírozós vibrátor, így hát haladtam még lejjebb. Nem voltam benne biztos, hogy ezt most akkor kívülről csak, vagy be is dughatom a fejét, bár a leírás szerint be, csak figyeljek, mert haladó méret. Valóban az!

Szóval arra jutottam, hogy körbe masszírozom magam vele. És hát mit ne mondjak, kiváló csiklóizgató! Oké, nem egy gigantikus orgazmus köszöntött, de nálam egy csiklóorgazmus mindig felér egy kisebb földrengéssel, és azt hiszem, ebből nekem jóval kevesebb van, mint hüvelyi orgazmusból, így hát nagy örömmel üdvözöltem ezt az érzést. Nem is kellett hozzá sok idő, bár az igaz, hogy elég magas fokozaton használtam.

Időnként megfordult a fejemben, hogy ha nagyon eltekerem, vagy megnyomom a wand fejét, akkor az a flexibilis rész a "fej és a test" között nem fog-e eltörni, vagy túlságosan lehajolni, de nagy meglepetésemre semmi nem történt, jól bírja az ide-oda tekergetést.

Ami számomra különleges volt használat közben, hogy nem gombok vannak rajta, hanem egy tekerőgomb a közepetájt, azzal lehet a fokozatokat állítgatni. Én jobban szeretem a gombos dolgokat, mivel itt is sikerült egyszer-egyszer véletlenül eltekernem a kívánt szintről, és az a hangulat hevében elég zavaró tud lenni, de hát kinek mi.

A pároddal is kipróbálhatod

Tapasztalataimból kiindulva felmerült bennem, hogy ez még ennél is izgalmasabb lehet, ha a párommal együtt használom - aki sajnos ezen az estén nem volt otthon, de hát ami késik, nem múlik! Ha tehetitek, próbáljátok ki ti is egyedül, és párban is, teljesen más élmény lesz! Egészen izgalmas elképzelni, mit csinálna a kis kütyüvel életetek párja, miközben mégis magaddal játszol.

Összességében én nagyon elégedett vagyok a termékkel, és megfogadtam, hogy elengedem most már a sztereotípiáimat meg kétségeimet egy-egy új örömszerzővel kapcsolatban, mert soha nem igazolódnak be - szerencsére.

És tudjátok, mi a legjobb ebben az eszközben? Az, hogy a Vágyaim.hu oldalán most 55% kedvezménnyel megvásárolható, sőt, most akár ajándékként is megszerezheted a Vágyaim 16. szülinapi akcióinak köszönhetően!

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.