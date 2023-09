Elkerekedett szemmel vettem át a futártól a csomagot, még életemben nem láttam olyan hosszú kartondobozt, mint akkor. Először azt hittem, hogy kaptam még a csomag mellé valami apróságot, de aztán láttam, hogy nem, valójában a termék hatalmas. Kibontottam a csomagolást és szinte leesett az állam, mikor megpillantottam a 31 centis lila monsztert. Ezzel a mérettel szerintem még a legbüszkébben feszítő, felpumpált férfi pornószínészek sem büszkélkedhetnek,

Van itthon már pár szexkellékem, és eddig úgy gondoltam, hogy a non-plus-ultra kedvencem, egy nyuszis vibrátor elég nagy méretű, de katonasorba állítva őket, mindkét fekete kütyü pipacsvörösre pirulna, ha tudna - ebben biztos vagyok.

Izgatottan, ugyanakkor a fentiekből kifolyóan kicsit félve és szemöldökhúzogatva bontottam ki és tettem fel töltőre a We-Vibe Wandot -ami 2 óra alatt teljesen feltöltöt - és elkezdtem olvasni a használati útmutatót. Az ember fejében először az fordul meg, hogy minek olvasgatni, de ennél a terméknél, főleg a két kiegészítőjét látva, és úgy, hogy sosem volt még wandom, úgy gondoltam, tényleg magyarázatra szorul, hogy mit hogyan "kell".

Az egyik kiegészítő, azaz 'feltét' az előjátékhoz ajánlott: ez egy türkiz, műanyag recés hajgumira hasonlító tárgy nagyon kellemes szilikonborítással. A dobozon és leírásban ezt a 'fluttery', azaz finoman csapkodó, libbenő szóval jellemzik, és rá kell húzni a lila szörny fejére, hogy aztán intim részeinket csapkodja, azokon libbenjen finoman.

A másik feltét egy U-alakú, szintén türkiz szilikon, mely kicsit keményebb, és leginkább arra szolgál, hogy valamire ráakasszuk: mellbimbóra, herére, makkra - a lehetőségek tárháza végtelen.Természetesen a terméket feltétel nélkül is lehet szeretni, és először talán úgy is érdemes kipróbálni, mivel egyrészt önmagában is elég erős versenyző, másrészt nem csupán szexuális funkciót lát el. Nem véletlen a nevében a masszírozó szó, elsősorban erre való, aztán persze mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy pontosan mit masszíroz vele.

Én egy kiadós edzés után ki is próbáltam a hátamon, a vádlimon, majd a derakamat és a vállamat sem kíméltem, és azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten jó érzés volt, ahogyan vibráltatja az izmaimat. Itt jöttem rá, hogy nagyon jól jön a kivételes mérete, ugyanis úgy, hogy egyedül masszíroztam a hátamat is el tudtam érni rajta minden pontot, rá tudtam nyomni a wandot az egyébként nehezen elérhető részekre is. Kecses formája azonnal a kezembe simult és egyáltalán nem éreztem furának az egészet, pedig belegondolva egyébként egészen érdekes dolog egy hatalmas lila "vibrátorral" masszírozni a hátunkat.

Nemrég tudtam meg egyébként, hogy a vibrációs eszközök 3 hónapnál régebbi hegek és az azok alatt rugalmatlanná vált szövetek kezelésére is alkalmasak, nekem pedig van is egy tavalyi császármetszéses hegem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy a most a legjobb pillanat erre, és bevetem a WeVibe-ot egy kis hegkezelésre is (hozzá kell tenni, hogy folyamatosan ápolom a heget, szóval nem 0-ról kezdtem). Kicsit visszább vettem az erősségéből, és nagyon kellemes masszírozásban volt részem ilyen szempontból is. A rendszeres "kezelés" fokozza a keringést, oldja a fájdalompontokat, javítja a hegszövet rugalmasságát, de azért érdemes vigyázni: ez a wand azért olyan erővel bír, amivel nem akarjuk minden részünket szétrezegtetni...

Végül el is érkeztem a legizgalmasabb részhez, a konkrét, szexuális célú rezegtetéshez.

Miután feloldottam az izmaimban a feszültséget, egy ilyen eszközzel a kezemben természetesen lejjebb is vándoroltam a hátam és a hasi hegem után, és következtek az intim részeim.

A We-Vibe Wand 10-féle rezgésmódot tud, a sima, egyenletes vibrálástól kezdve mindenféle mintákig, ami az összes feszültségünk kimasszírozására alkalmas.

Ami külön izgalmas, hogy úgy reklámozzák, hogy "a legerősebb vezeték nélküli masszírozó wand a piacon", így kíváncsian toltam fel az erősségét a maximumra. Szinte hang nélkül indul, aztán van egy pont, ahol 0-ról 100-ra megy és autóversenyek hangját megszégyenítve pörög fel, de annyira, hogy már-már földrengésszerűen rezeg a kézben.

Ezt a földrengésszerűséget szó szerint kell venni: ha nem lenne benne Smart Silence funkció, akkor biztos vagyok benne, hogy elmászna magától a szomszéd szobába, mint a régi mosógépek. És azért nem teszi, mert a Smart Silence annyit jelent, hogy csak akkor kapcsol be, amikor az eszköz feje a bőrünkhöz ér (vagy legfeljebb 1 mm-es vastagságú textilhez a bőrön át).

Érdekes módon ez a durva rezgés egyébként egyáltalán nem tűnik kibírhatatlannak vagy ijesztőnek: ügyesen dolgozik sima és intimebb masszázsnál is, és akkor még bele se vettük a játékba a 10-féle vibrációs mintákat és a két türkiz kiegészítőt.

Az ajánlás szerint 30 perc gombnyomás nélküli használat után alvó módba lép az eszköz, amit akár 4 órára fel lehet tornázni a We-Connect applikáció segítségével. Igen, jól érted: 4 TELJES ÓRÁN KERESZTÜL tud vibrálni ott, ahol akarod. Ez azt jelenti, hogy szinte biztosan nem fog olyan előfordulni, hogy éppen a beteljesülés pillanata előtt adja meg magát, így te és a párod is a gyönyörök mezejére léphettek - akár többször is.

Ja és ha már páros használat: a mobilalkalmazásban van egy funkció, amit én úgy hívok, "távkapcsolat-mód": azt jelenti, hogy ugyan az én kezemben van az eszköz, de a rezgését az irányítja, akit én szeretnék. Lehet, hogy Jason Momoa mondjuk nem fog épp ráérni, de akár a szomszéd szobában, akár a tengerentúlon biztosan talál mindenki magának egy játszópajtást, akivel új szintre tudja emelni a wand használatát.

És hiába a rúdforma, ez az eszköz nem csak nőknek készült: mivel nem az a célja, hogy valahova bedugjuk, hanem hogy valami felett rezegtessük, kielégítő élményt nyújthat férfiaknak is, pláne, ha bevetjük a két kis kiegészítőjét is.

A végére hagytam a legizgalmasabbat: a wand páros használatát szex közben. Gondoljunk csak bele, hány olyan pozíció van, ahol behatolás közben a csikló izgatása kicsit kényelmetlenebb, vagy esetleg elérhetetlen: itt azonnal bejöhet ez a 31 centis eszköz, ami nemcsak kényelmesen eléri intim részeinket, de még szét is tud rezegtetni minket, komoly orgazmusok sorozatát okozva. És milyen izgató mindez a partner kezében! Ó, ha Harry Potterék így használták volna a pálcáikat, azaz wandjaikat ugye, akkor egészen máshogy alakultak volna a roxforti nyáresték... (mondjuk biztos vagyok benne, hogy legalább egy pornó készült is már a témában).

Azt még nem is említettem, hogy a termék vízálló, így akár a fürdés közben is társ lehet; hosszú és erősen masszíroz, így egy nehéz nap után tényleg tudunk vele "csak úgy" is lazulni; és diszkréten ügyes, úgyhogy elemi erővel tudja a világunkat alulról is megrengetni, akár szex közbeni kiegészítőként is. És mindezt úgy, hogy még csak be sem hatol, és akár fehérneműn keresztül is lehet használni (egy bugyi vagy alsónadrág benne van még az 1 mm-es határban, tapasztalatból beszélek), úgyhogy mondhatni, az egyik leghigiénikusabb szexuális segédeszköz, amihez valaha szerencsém volt.

A cikk megjelenését a Vágyaim.hu támogatta.