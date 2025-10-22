A kertészkedés varázsa a Spektrum Home-on – jön a Green Team új évada

A Green Team legújabb évadban is különleges helyszínekre kalauzolja a Spektrum Home nézőit, szórakoztató és informatív módon varázsolva a képernyőre az ökológiai kertészkedés minden csínját-bínját. A műsorkészítők hol motorkerékpárral, hol pedig repülőgéppel, sőt néha egészen váratlan módokon is útra kelnek, hogy izgalmas kalandokon keresztül mutassák be a fenntartható kertművelés legjobb praktikáit, inspirációt adva a kezdő és tapasztalt kertművelőknek egyaránt.

A Green Team jóvoltából az első kapavágásoknál máris választ kaphatunk arra, mikor és hogyan érdemes belevágni a faültetésbe, és mire kell odafigyelni közben. Kiderül, mire jó a mikorrhiza gomba, mitől terem jól a cseresznye, vagy hogyan kell helyesen metszeni a hortenziát. A Spektrum Home nézői bepillantást nyerhetnek egy kertészeti fesztivál kulisszái mögé, találkozhatnak elismert szakemberekkel, és megismerkedhetnek a klímaálló gyümölcsökkel is.

Kép: AMC Networks

Az új évadban a Green Team a konyhakertek legnépszerűbb növényeit is bemutatja, elkíséri a nézőket a növényeket védő speciális gombák izgalmas világába, és a télre készülve segít palackba zárni a napfény ízét. Elmerülhetünk a víz alatti kertészkedés rejtelmeiben, ámulhatunk a csodás Viktória-tündérrózsa leveleinek erején, és megcsodálhatunk egy látványos növényfalat is. A Spektrum Home kamerái elé állnak a növényvilág legkeményebb túlélői: a forróságot és a száraz klímát öntözés nélkül is jól bíró kaktuszok és pozsgások. Bekukkanthatunk az „érzelemkertbe”, tanulmányozhatjuk a japán kertművészetet, a bambuszokat, a juharokat és az óriás bonsaiokat. Hallhatunk a permakultúráról és az erdőkertekről, leckét vehetünk a vadon élő gyógynövényekből, sőt még csobogónézőbe és egy tóépítőhöz is ellátogathatunk, ha a Green Team-mel tartunk.

Az idei évadban különösen tetszett, hogy meglátogathattam magánkerteket, ahol a tulajdonosokkal beszélgettem a kialakításról és a tudatos növényválasztásról. Forgathattam egy irodaház zöldfalánál is, valamint számos tippet és trükköt is megosztok majd a nézőkkel, amelyek eddig kimaradtak az adásokból. Felkészítjük a szárazsággal küzdőket arra, hogy milyen növényeket érdemes ültetni a változó klímára. Bemutatjuk, milyen ehető virágok találhatók a kertekben, és hogyan érdemes elkészíteni őket. Természetesen Márkkal közösen is nagyon sok érdekes helyszínről jelentkezünk majd.

– mondta Szomoru Miklós.

Green Team szombat és vasárnaponként 20:00-kor a Spektrum Home műsorán!