Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
PR cikk

A kertészkedés varázsa a Spektrum Home-on – jön a Green Team új évada

AMC Networks -
PR cikk Spektrum növény
Life
2025.10.22.
A kertészet feketeöves mesterei ismét visszatérnek a képernyőkre! A Spektrum Home saját gyártású, tízrészes kertészeti műsora, a Green Team októberben induló új évadában hasznos tanácsokkal, könnyen elsajátítható mesterfogásokkal és izgalmas meglepetésekkel várja a kiskertek szerelmeseit. McMenemy Márk hobbikertész és műsorvezető, valamint Szomoru Miklós okleveles kertészmérnök ezúttal is megmutatják, hogyan lehet a természet adta lehetőségeket játékosan és mégis tudatosan kamatoztatni a kerti munkák során.

A Green Team legújabb évadban is különleges helyszínekre kalauzolja a Spektrum Home nézőit, szórakoztató és informatív módon varázsolva a képernyőre az ökológiai kertészkedés minden csínját-bínját. A műsorkészítők hol motorkerékpárral, hol pedig repülőgéppel, sőt néha egészen váratlan módokon is útra kelnek, hogy izgalmas kalandokon keresztül mutassák be a fenntartható kertművelés legjobb praktikáit, inspirációt adva a kezdő és tapasztalt kertművelőknek egyaránt.

A Green Team jóvoltából az első kapavágásoknál máris választ kaphatunk arra, mikor és hogyan érdemes belevágni a faültetésbe, és mire kell odafigyelni közben. Kiderül, mire jó a mikorrhiza gomba, mitől terem jól a cseresznye, vagy hogyan kell helyesen metszeni a hortenziát. A Spektrum Home nézői bepillantást nyerhetnek egy kertészeti fesztivál kulisszái mögé, találkozhatnak elismert szakemberekkel, és megismerkedhetnek a klímaálló gyümölcsökkel is. 

Kép: AMC Networks

Az új évadban a Green Team a konyhakertek legnépszerűbb növényeit is bemutatja, elkíséri a nézőket a növényeket védő speciális gombák izgalmas világába, és a télre készülve segít palackba zárni a napfény ízét. Elmerülhetünk a víz alatti kertészkedés rejtelmeiben, ámulhatunk a csodás Viktória-tündérrózsa leveleinek erején, és megcsodálhatunk egy látványos növényfalat is. A Spektrum Home kamerái elé állnak a növényvilág legkeményebb túlélői: a forróságot és a száraz klímát öntözés nélkül is jól bíró kaktuszok és pozsgások. Bekukkanthatunk az „érzelemkertbe”, tanulmányozhatjuk a japán kertművészetet, a bambuszokat, a juharokat és az óriás bonsaiokat. Hallhatunk a permakultúráról és az erdőkertekről, leckét vehetünk a vadon élő gyógynövényekből, sőt még csobogónézőbe és egy tóépítőhöz is ellátogathatunk, ha a Green Team-mel tartunk.

Az idei évadban különösen tetszett, hogy meglátogathattam magánkerteket, ahol a tulajdonosokkal beszélgettem a kialakításról és a tudatos növényválasztásról. Forgathattam egy irodaház zöldfalánál is, valamint számos tippet és trükköt is megosztok majd a nézőkkel, amelyek eddig kimaradtak az adásokból. Felkészítjük a szárazsággal küzdőket arra, hogy milyen növényeket érdemes ültetni a változó klímára. Bemutatjuk, milyen ehető virágok találhatók a kertekben, és hogyan érdemes elkészíteni őket. Természetesen Márkkal közösen is nagyon sok érdekes helyszínről jelentkezünk majd.

 – mondta Szomoru Miklós.

Green Team szombat és vasárnaponként 20:00-kor a Spektrum Home műsorán!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu