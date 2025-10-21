„Nem a csillagjegyed nyer olimpiát, hanem a kitartásod” – 10+1 jótanács Kós Huberttől a jövő generációinak

A tokiói csalódás után sokan leírták volna, ő viszont megtanulta, hogyan építsen újra önbizalmat, hogyan dolgozzon együtt az edzőivel úgy, hogy mindenkinek meglegyen a szerepe, és hogyan találja meg az egyensúlyt a sport, a tanulás és a magánélet között. Nem akar life coach lenni, nem árul motivációs előadásokat, egyszerűen elmondja, mi működött nála – és talán nálad is működni fog, akár úszó vagy, akár gamer, akár épp a hétfő reggelek túléléséért küzdesz. Újabban teszi ezt az MBH Bank márkanagyköveteként is, amikor mindenkit a saját személyes céljaiért való szenvedélyes küzdelemre buzdít.

Hogyan lehet normális életet élni napi két edzés mellett? Miért éri meg tanulni akkor is, ha a csúcsra törsz? Hogyan lehet elengedni egy rossz napot, és miért kell néha csokit enni bűntudat nélkül? Kós Hubert 10+1 pontban foglalta össze mindazt, amit a fiatalabb önmagának is üzenne – és amit bárki beépíthet a saját életébe. Nem kell jegyzetelni: mi mindent leírtunk.

Fotó: SportX

10+1 tipp, hogy messzire ússz – akár medence nélkül is

A kitartás a kulcs. Rossz napok jönnek–mennek. Ne állj meg, ne dramatizálj: holnap edzés van, pont. Türelem = hosszú játék. A kamaszkori „mindenki nálam nagyobb” korszak elmúlik. Aki marad és dolgozik, az ér oda. Tanulj, mert kell. „Nem elég erősnek lenni, ész is kell a győzelemhez.” Az iskola nem ellenség: edzi az agyat, tágítja a pályát a sport utánra. Technika előbb, eredmény utóbb. A szép mozdulat értékesebb az erőlködésnél. Ha kicsiben jól tanulsz, nagyban kevesebbet veszítesz. Fogadj el profi irányt. Bízz az edződben. Ha ő látja benned a bajnokot, próbáld ki – lehet, hogy igaza van. Rutin a rajt előtt. Rövidebb agyalás, célzott bemelegítés. Készülj úgy, hogy ne legyen időd túlgondolni. Okos táplálkozás, nem büntidi é ta. Legyen struktúra, de férjen bele a kedvenc csoki – kompenzálj munkával, ne bűntudattal. Pénzügyi ész. Kérj tanácsot (szülő, szakember, bank), értsd a pénzed útját. A tudatosság nem luxus, biztonság. Háttércsapat = erőforrás. Család, edző, orvos, dietetikus – merj támaszkodni rájuk, de a döntés a tiéd . Élet–sport egyensúly. Lemondások lesznek, de tervezz „szabad zónákat”: barátok, játék, golf, csend. Ettől maradsz egész.

+1) Mini-rituálé. Egy dal, egy karácsonyi playlist, egy kabala – bármi, ami megnyugtat. A fókusz is edzhető.