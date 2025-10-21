Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nem a csillagjegyed nyer olimpiát, hanem a kitartásod” – 10+1 jótanács Kós Huberttől a jövő generációinak

Kós Hubert nemcsak gyorsabban úszik, mint ahogy a legtöbb ember gondolkozni tud – , hanem képes megállni egy pillanatra, és végiggondolni, miért jutott el oda, ahol most tart. Olimpiai, világ- és Európa-bajnokként könnyű lenne piedesztálra állni, de ő inkább egy borongós kedd reggeli edzés után sportosan elegáns szettben fogadja stábunkat és elmeséli, milyen lépések, bukások és újrakezdések vezettek a párizsi aranyéremig. Nincs titok, nincs varázslat – van viszont rengeteg edzés, kőkemény munka és néhány apró trükk, ami segített neki túlélni a mélypontokat és ünnepelni a csúcsokat.

A tokiói csalódás után sokan leírták volna, ő viszont megtanulta, hogyan építsen újra önbizalmat, hogyan dolgozzon együtt az edzőivel úgy, hogy mindenkinek meglegyen a szerepe, és hogyan találja meg az egyensúlyt a sport, a tanulás és a magánélet között. Nem akar life coach lenni, nem árul motivációs előadásokat, egyszerűen elmondja, mi működött nála – és talán nálad is működni fog, akár úszó vagy, akár gamer, akár épp a hétfő reggelek túléléséért küzdesz. Újabban teszi ezt az MBH Bank márkanagyköveteként is, amikor mindenkit a saját személyes céljaiért való szenvedélyes küzdelemre buzdít. 

Hogyan lehet normális életet élni napi két edzés mellett? Miért éri meg tanulni akkor is, ha a csúcsra törsz? Hogyan lehet elengedni egy rossz napot, és miért kell néha csokit enni bűntudat nélkül? Kós Hubert 10+1 pontban foglalta össze mindazt, amit a fiatalabb önmagának is üzenne – és amit bárki beépíthet a saját életébe. Nem kell jegyzetelni: mi mindent leírtunk. 

Fotó: SportX

10+1 tipp, hogy messzire ússz – akár medence nélkül is 

  1. A kitartás a kulcs. Rossz napok jönnek–mennek. Ne állj meg, ne dramatizálj: holnap edzés van, pont. 
  2. Türelem = hosszú játék. A kamaszkori „mindenki nálam nagyobb” korszak elmúlik. Aki marad és dolgozik, az ér oda. 
  3. Tanulj, mert kell. „Nem elég erősnek lenni, ész is kell a győzelemhez.” Az iskola nem ellenség: edzi az agyat, tágítja a pályát a sport utánra. 
  4. Technika előbb, eredmény utóbb. A szép mozdulat értékesebb az erőlködésnél. Ha kicsiben jól tanulsz, nagyban kevesebbet veszítesz. 
  5. Fogadj el profi irányt. Bízz az edződben. Ha ő látja benned a bajnokot, próbáld ki – lehet, hogy igaza van. 
  6. Rutin a rajt előtt. Rövidebb agyalás, célzott bemelegítés. Készülj úgy, hogy ne legyen időd túlgondolni. 
  7. Okos táplálkozás, nem büntidiéta. Legyen struktúra, de férjen bele a kedvenc csoki – kompenzálj munkával, ne bűntudattal. 
  8. Pénzügyi ész. Kérj tanácsot (szülő, szakember, bank), értsd a pénzed útját. A tudatosság nem luxus, biztonság. 
  9. Háttércsapat = erőforrás. Család, edző, orvos, dietetikus – merj támaszkodni rájuk, de a döntés a tiéd. 
  10. Élet–sport egyensúly. Lemondások lesznek, de tervezz „szabad zónákat”: barátok, játék, golf, csend. Ettől maradsz egész. 

+1) Mini-rituálé. Egy dal, egy karácsonyi playlist, egy kabala – bármi, ami megnyugtat. A fókusz is edzhető. 

Zárás: Kós Hubert üzenete egyszerű: „Ne az eredményt, hanem , a munkát hajszold – az eredmény úgyis utolér.” Ha tini vagy, jegyezd meg ma; ha felnőtt, holnap kezdd el alkalmazni. Az első győzelmed lehet, hogy csak annyi: nem adod fel. 

 

