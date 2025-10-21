Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 21., kedd Orsolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szívvonal

Jelek, amiből kiderülhet, hogy megcsal-e a pasid: a tenyérjóslás kideríti, kivel van dolgod

szívvonal tenyérjóslás szerelem
Tóth Hédi
2025.10.21.
Tenyerünk megmutatja az előre megírt sorsunkat? Megtudjuk a vonalakból hány gyermekünk és párkapcsolatunk lesz? Tenyérjóslással megtudhatjuk mennyi ideig élünk és külföldre költözünk-e? Nos, nézzük mi a válasz ezekre a kérdésekre!

Mindenek előtt szögezzük le, a kiromatika, tenyérjóslás nem tudomány, hanem évszázadok óta generációkról generációkra hagyományozott tudáshalmaz, elemzési és jóslási módszer. Ettől függetlenül sokan hisznek benne, és állítják, amit a tenyerükből kiolvastak, az bekövetkezett.

A tenyérjóslás választ adhat az élet nagy kérdéseire, de azért ne vedd készpénznek!
A tenyérjóslás választ adhat az élet nagy kérdéseire, de azért ne vedd készpénznek!
Forrás: Moment RF

A tenyérjóslás, nem csak a jövő előrejelzésének módszere, jellemvonások megfejtéseként is használják

Ha megnézzük mindkét tenyerünket, sokan mást-mást látunk a bal és jobb kezünkön a vonalak hosszúságát, mélységét, elhelyezkedését illetően.
Egyes tenyérelemzők azt mondják, annak a tenyerünknek a vonalai a mérvadóak, amelyik kezünket használjuk írásra, a legfőbb tevékenységekre. Mások azt mondják mindkét tenyerünket figyelnünk kell, mert a bal kéz az előre megírt dolgokat mutatja, a jobb kéz meg a cselekvéseink nyomán változó helyzetet, másként fogalmazva a bal a lehetőséget, a jobb a megvalósulást jelzi.

Kíváncsi vagy mit árul el tenyered a szerelmi életedről?

Akkor nézd meg jól mindkét kezeden a szívvonaladat. A tenyérjóslás szerint a szívvonal az ember érzelmi világának tükre: árulkodik arról, hogyan szeretünk, hogyan kapcsolódunk másokhoz. A tenyér felső részén, közvetlenül az ujjak alatt húzódik végig, legtöbbször a kisujj alól indulva a mutató- vagy a középső ujj alá fut. Már az elhelyezkedése is sokat elmond arról, milyen típusú szeretetre vágyunk – és hogyan éljük meg a kapcsolatainkat.
Akinek a szívvonala mély és határozott, az rendszerint őszinte, odaadó és kiegyensúlyozott a szerelemben. Számára fontos a hűség és az érzelmi biztonság, érzéseit pedig bátran meg is mutatja. Ezzel szemben a töredezett vagy elágazó szívvonal gyakran érzelmi hullámzásra utal: viselője szenvedélyes, de olykor nehezen találja meg a stabilitást, hajlamos az idealizálásra, vagy újra és újra megkérdőjelezi választásait.

Az sem mindegy, hol kezdődik ez a vonal. Ha magasan, közel az ujjakhoz indul, az romantikus, szenvedélyes természetet jelez, aki szívből él és szeret. A mélyebben kezdődő szívvonal viszont inkább visszafogott, racionális személyiséget mutat, aki nehezebben nyílik meg, és érzéseit gyakran inkább tettekkel, mint szavakkal fejezi ki.

A vonal vége szintén sokat elárul a szerelemhez való hozzáállásról. Amennyiben a mutatóujj alatt ér véget, az ideális szerelembe vetett hitről és hűséges, romantikus természetről tanúskodik. Ha viszont a középső ujj felé hajlik, az erőteljesebb, szenvedélyesebb, néha birtokló szeretet jellemző. A kétfelé ágazó szívvonal a legkiegyensúlyozottabb: azt mutatja, hogy viselője képes az érzelmek és a józan ész harmóniáját megőrizni, vagyis úgy szeret, hogy közben nem veszíti el önmagát.

A tenyérből kiolvasható, hogy hűséges vagy kalandor típussal van-e dolgod
A tenyérből kiolvasható, hogy hűséges vagy kalandor típussal van-e dolgod
Forrás: Digital Vision

Ha az érdekel, pasidtól mire számíthatsz, ezeket a jeleket figyeld!

Mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés vajon valóban hűséges-e hozzánk a párunk. Persze ezt leginkább a viselkedéséből, szavaiból fogod megtudni, de ha alaposan megnézed a szívvonalát, azért az is lehet egy kis háttérinfó. Ha ez a vonal mindkét tenyerén igazán mély, egyenes, folyamatos, akkor megnyugodhatsz: monogám, hűséges típus. Nem vágyik kalandokra, és ha szeret, azt komolyan gondolja. Az a típus, aki inkább kitart a párja mellett, még akkor is, ha nehezebb időszakok jönnek. 

Más a helyzet, ha a szívvonal töredezett, szakaszos vagy sok kis elágazás tarkítja. Ez a tenyérjóslás szerint nyugtalan, szenvedélyes természetre utalhat, aki hajlamos az érzelmi hullámzásokra és a változatosság keresésére. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy hűtlen, de nála a szerelem gyakran viharos, és időnként nehéz kiszámítani, mit is akar valójában. 

De jelezheti a szívvonalból leágazó sok kicsi vonalacska a kalandor természetét is. Ha ezt látod se ess kétségbe, mert nem mindegy, hogy a szívvonal melyik szakaszán futnak felfelé és lefelé apróbb vonalak. Ha a kisujj tájékán látod, akkor ez azt jelenti fiatal korában több rövid kapcsolata volt, ez normális, kereste az igazit.  Ha a szívvonala a középső ujj alatt ér véget, az azt jelzi, hogy erősen vágyik a testiségre, és hajlamos birtoklásra. Ha egészen a mutatóujja alá elér szívvonala, akkor megnyugodhatsz, nem szexre kellesz, társkapcsolatra, szerelemre vágyik.

A tenyér vonalai valójában folyamatosan változnak. Ha rendszeresen fotózzuk tenyerünket, vagy a pasinkét, akkor látni fogjuk, hogy megjelenhetnek új vonalak, vagy eltűnnek korábbiak. Hiszen személyiségünk is folyamatosan változik. A romantikus alkatnál is elkövetkezhet egy olyan időszak, mikor két végén égeti a gyertyát, ágyról ágyra jár. És egy kalandor is meg tud szelídülni, ha jó társra talál. 

A tenyér tehát sok mindent elárul arról, mit várhatunk egy férfitól a szerelemben – de ahogy a tenyérjósok is mondják, a vonalak nem kőbe vésett sorsot, hanem tendenciákat mutatnak. A hűség, az odaadás és a szeretet végső soron nem a tenyerünkbe van írva, hanem a döntéseinkbe.

A hüvelykujjad elárulja, hogy gazdagság vagy szegénység vár rád − A tenyérjós felfedte, mire kell figyelni

Ki ne lenne kíváncsi arra, hogy gazdagság vagy szolidabb anyagi körülmények várnak-e rá? Elég megfigyelni hüvelykujjunkat, ami egyben remek bevezetés a tenyérjóslás rejtelmeibe.

Személyiségteszt: ez az apró részlet a tenyeredben mindent elmond arról, ki is vagy valójában!

Mit árul el rólad a szívvonalad? Mindkét tenyereden tökéletesen egyformák, vagy a bal kezed szívvonala magasabban van, mint a jobb kezedé, esetleg fordítva? A szívvonal-személyiségteszt betekintést enged a valódi természetedbe: megmutatja a temperamentumodat, a karrierlehetőségeidet, de még az érzelmi intelligenciádról is sokat elmond.

Személyiségteszt: tenyered szívvonala felfedi rejtett személyiségjegyeidet

Kíváncsi vagy, mit árul el rólad a tenyereden található szívvonalad? Akkor lesd meg az alábbi személyiségtesztet!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu