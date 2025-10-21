Jelek, amiből kiderülhet, hogy megcsal-e a pasid: a tenyérjóslás kideríti, kivel van dolgod

Mindenek előtt szögezzük le, a kiromatika, tenyérjóslás nem tudomány, hanem évszázadok óta generációkról generációkra hagyományozott tudáshalmaz, elemzési és jóslási módszer. Ettől függetlenül sokan hisznek benne, és állítják, amit a tenyerükből kiolvastak, az bekövetkezett.

A tenyérjóslás választ adhat az élet nagy kérdéseire, de azért ne vedd készpénznek!

Forrás: Moment RF

A tenyérjóslás, nem csak a jövő előrejelzésének módszere, jellemvonások megfejtéseként is használják

Ha megnézzük mindkét tenyerünket, sokan mást-mást látunk a bal és jobb kezünkön a vonalak hosszúságát, mélységét, elhelyezkedését illetően.

Egyes tenyérelemzők azt mondják, annak a tenyerünknek a vonalai a mérvadóak, amelyik kezünket használjuk írásra, a legfőbb tevékenységekre. Mások azt mondják mindkét tenyerünket figyelnünk kell, mert a bal kéz az előre megírt dolgokat mutatja, a jobb kéz meg a cselekvéseink nyomán változó helyzetet, másként fogalmazva a bal a lehetőséget, a jobb a megvalósulást jelzi.

Kíváncsi vagy mit árul el tenyered a szerelmi életedről?

Akkor nézd meg jól mindkét kezeden a szívvonaladat. A tenyérjóslás szerint a szívvonal az ember érzelmi világának tükre: árulkodik arról, hogyan szeretünk, hogyan kapcsolódunk másokhoz. A tenyér felső részén, közvetlenül az ujjak alatt húzódik végig, legtöbbször a kisujj alól indulva a mutató- vagy a középső ujj alá fut. Már az elhelyezkedése is sokat elmond arról, milyen típusú szeretetre vágyunk – és hogyan éljük meg a kapcsolatainkat.

Akinek a szívvonala mély és határozott, az rendszerint őszinte, odaadó és kiegyensúlyozott a szerelemben. Számára fontos a hűség és az érzelmi biztonság, érzéseit pedig bátran meg is mutatja. Ezzel szemben a töredezett vagy elágazó szívvonal gyakran érzelmi hullámzásra utal: viselője szenvedélyes, de olykor nehezen találja meg a stabilitást, hajlamos az idealizálásra, vagy újra és újra megkérdőjelezi választásait.

Az sem mindegy, hol kezdődik ez a vonal. Ha magasan, közel az ujjakhoz indul, az romantikus, szenvedélyes természetet jelez, aki szívből él és szeret. A mélyebben kezdődő szívvonal viszont inkább visszafogott, racionális személyiséget mutat, aki nehezebben nyílik meg, és érzéseit gyakran inkább tettekkel, mint szavakkal fejezi ki.

A vonal vége szintén sokat elárul a szerelemhez való hozzáállásról. Amennyiben a mutatóujj alatt ér véget, az ideális szerelembe vetett hitről és hűséges, romantikus természetről tanúskodik. Ha viszont a középső ujj felé hajlik, az erőteljesebb, szenvedélyesebb, néha birtokló szeretet jellemző. A kétfelé ágazó szívvonal a legkiegyensúlyozottabb: azt mutatja, hogy viselője képes az érzelmek és a józan ész harmóniáját megőrizni, vagyis úgy szeret, hogy közben nem veszíti el önmagát.