12 fontos ügy közel 500 óriásplakáton: segítséget kaptak a civil szervezetek

Egy hónappal ezelőtt, szeptember 17-én indult a Spar kéthetes kezdeményezése, amelynek keretében 12 hazai szervezet szerepelt a kereskedelmi lánc által a részükre biztosított plakátokon.

A Spar szeptemberben közel 500 közterületi reklámfelületet ajánlott fel 12 civil szervezetnek, hogy saját üzeneteikkel hívhassák fel a figyelmet számos fontos társadalmi ügyre.

Forrás: SPAR

Civil szervezeteknek ajánlott fel óriásplakátokat a SPAR

A cég által felajánlott közel 500 plakáthelyen ezúttal társadalmi üzenetek kaptak helyet, hiszen bár egy óriásplakát mellett naponta emberek ezrei haladhatnak el, a közterületi reklámfelületek a civil szervezetek többsége számára nehezen elérhetők.

A kampányban a Budapest Bike Maffia, az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Hősök Tere Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Mosoly Alapítvány, a Superar Zeneművészeti Alapítvány, a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány, az Utcáról Lakásba! Egyesület, a Világszép Alapítvány és a WWF Magyarország vett részt.

A közös vizuális keretben megvalósult kampányban minden szervezet saját üzenetével szerepelt, a vállalat jelenlétét pedig mindössze a plakátokon olvasható mondat jelezte: „A helyet a SPAR ajánlotta fel.”

A Budapest Bike Maffia számára például ez volt az első alkalom, hogy országos óriásplakát-kampányban jelenhetett meg. A szervezet, amely elsősorban online felületeken kommunikál, különösen örült annak, hogy az utcákon is találkozhattak velük az emberek. „Korábban még sosem volt óriásplakátunk, így ez számunkra igazi újdonság volt. Azt pedig nagyon szerettük, ahogy az önkénteseink és a követőink sorra felfedezték a plakátokat, és küldték róluk a fotókat” – idézte fel Kis Kata, a Bike Maffia Egyesület kommunikációs vezetője.

– idézte fel Kis Kata, a Bike Maffia Egyesület kommunikációs vezetője. Hasonlóan különleges élményt jelentett a megjelenés a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak is. Bár a szervezet társadalmi kampányai évtizedek óta széles közönséget érnek el, saját óriásplakátkampányra korábban még nem volt lehetősége. „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatalmas ajándékot kapott a SPAR-tól. Ez volt az első alkalom, hogy a Szeretetszolgálat óriásplakáton jelent meg, a karitatív szervezet még soha nem engedhette meg magának, hogy ilyen felületet vásároljon, és a széles közönséget ily módon szólítsa meg” – fogalmazott Romhányi Tamás, a szervezet képviseletében. A plakátok különösen azokon a településeken kaptak jelentőséget, ahol a Szeretetszolgálat intézményei vagy önkéntes csoportjai is működnek. Így a helyi közösségek a közterületen megjelenő üzeneteket közvetlenül is összekapcsolhatták a közelükben végzett segítő munkával.

Vannak ügyek, amelyekről többet kell beszélnünk

A kampány egyik fontos eredménye, hogy olyan társadalmi témák is nagy nyilvánosságot kaptak, amelyek a hétköznapi beszélgetésekben gyakran háttérbe szorulnak. Ilyen a lakhatási szegénység, a gyermekjogok vagy a beteg gyermekek lelki támogatása.

„A társadalmi szemléletformálás egyik fontos része, hogy olyan ügyek is láthatóvá váljanak, amelyekről ritkán esik szó, vagy amelyekkel kapcsolatban számos előítélet él a köztudatban” – hangsúlyozta Korona Vivien, az Utcáról Lakásba! Egyesület kommunikációs munkatársa. A szervezet szerint a közterületi jelenlét azért különösen értékes, mert olyan embereket is elérhet, akik más kommunikációs csatornákon nem feltétlenül találkoznának a lakhatási nehézségekkel kapcsolatos üzenetekkel.

hangsúlyozta Korona Vivien, az Utcáról Lakásba! Egyesület kommunikációs munkatársa. A szervezet szerint a közterületi jelenlét azért különösen értékes, mert olyan embereket is elérhet, akik más kommunikációs csatornákon nem feltétlenül találkoznának a lakhatási nehézségekkel kapcsolatos üzenetekkel. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány számára a kampány lehetőséget adott arra, hogy a gyermekek biztonságáról és jogairól szóló üzenetek a mindennapi környezetben is megjelenjenek. „A gyerekjogokról sokat beszélünk szülőkkel, pedagógusokkal és szakemberekkel, de egy óriásplakát egészen más módon teszi láthatóvá az ügyet: ott van az utcán, a mindennapjaink részeként” – mondta Rohrböck Kinga, az alapítvány ügyvezető igazgatója. A szervezet plakátja arra emlékeztette a járókelőket, hogy a gyermekek védelme közös felelősség: minden gyermeknek joga van a biztonsághoz, a meghallgatáshoz és a felnőttek támogatásához.

A láthatóság a segítségnyújtás első lépése is lehet

A civil szervezetek mindennapi munkájában a figyelem nem pusztán kommunikációs kérdés. Ahhoz, hogy támogatókra, önkéntesekre vagy új együttműködésekre találjanak, először meg kell ismertetniük az emberekkel azt az ügyet, amelyért dolgoznak.