Az év legszebb ünnepéhez érkeztünk. A karácsony idén talán még fontosabb és nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig bármikor az évek alatt. A koronavírus-helyzet okozta kilátástalanság, magány, félelem most még inkább arra sarkall mindenkit, hogy a szeretet ünnepét minél meghittebben és szeretetteljesebben élje meg. Vannak olyanok azonban, akik magányosan, távol a szeretteiktől arra kényszerülnek, hogy egyedül töltsék az év legszentebb ünnepét. Nekik szeretnénk segíteni most néhány ötlettel, hogyan tudják elviselhetővé tenni a család hiányát.

A koronavírus-helyzet miatt 2020-ban sajnos nagyon sokan kényszerülnek arra, hogy szeretteiktől távol, egyedül ünnepeljék a karácsonyt. A szeretet ünnepén egyedül lenni bizony nagyon szomorú dolog, de annak érdekében, hogy ne törjön ki rajtunk a depresszió, azonban tehetünk néhány dolgot.

Azokat az ötleteket szedtük most össze, amik szerintünk jobbá és boldogabbá tehetik az egyedül karácsonyozók ünnepét.

Légy jelen az éteren keresztül

Ha szerető családban élsz, de a vírus miatt nem teheted meg, hogy személyesen velük ünnepelj, a modern technika vívmányainak köszönhetően virtuálisan is jelen lehetsz szeretteid életében, akár az ünnepi asztal körül. Nem kell mást tenned, mint videóchaten bejelentkezni.

Ha valóban ünnepi hangulatot szeretnél, készíts te is finom vacsorát, teríts meg, állíts karácsonyfát és beszélj össze a családoddal, hogy be tudj csatlakozni az étkezésükbe. Így az internet segítségével te is részt tudsz venni az ünnepi asztal körüli beszélgetésben és bár nem személyesen ölelheted át őket, mégsem töltöd egyedül a karácsonyt.

Szervezz magadnak programokat

Attól, hogy egyedül töltöd az ünnepeket, ne hagyd el magad! Fontos, hogy szervezz magadnak programokat, amikkel elütheted az időt és közben a körülményekhez képest jól is érezheted magad. Összegyűjtöttünk néhány ilyen tippet, amiket egyedül is kivitelezhetsz.

sétálj nagyokat - karácsony idején rengetegen öltöztetik díszbe az otthonukat, lélekmelegítő lehet, ha friss levegőt mellett, ezeket a fényeket is magadba szívhatod

készíts karácsonyi menüt - aki egyedül van, az is ehet finom, karácsonyi ételeket. Tervezd meg az egyszemélyes menüdet, vásárolj be és készítsd el az ételt - ezzel az idő is meg és a hedonista éned is jóllakik

állíts össze egy hosszú filmlistát - a karácsonyi filmek tárháza kimeríthetetlen. A romantikusoktól kezdve, az akciót kedvelők is megtalálják a kedvükre valót. Kuckózz be egy finom gyömbéres teával, vagy fahéjas kakaóval a kanapéra a tévé elé és egész nap nézz ünnepi filmeket.

vedd fel a kedvenc otthoni öltözéked - az a jó abban, ha egyedül vagy, hogy nem kell kiöltöznöd. ha úgy tartja kedved, lehetsz egész nap pizsamában, vagy a kedvenc elnyűtt mackónadrágodban is.

lepd meg magad egy régóta vágyott ajándékkal - mindenképpen jutalmazd meg magad az ünnepek alatt és vásárolj magadnak valami olyat, amire már régóta vágysz. Ezzel a lelkednek is kedveskedhetsz egy kicsit.

önkénteskedj - persze a megfelelő óvintézkedések betartásával segíthetsz a rászorulókon. Járj utána, mely szervezetek szerveznek karácsony alatt ételosztást és segíts nekik

Találj társaságot magad mellé

Ha vannak a közeledben olyan barátok, ismerősök, akik szintén egyedül töltik az ünnepeket, szervezettek közös programokat. Na nem a nagy bulikra gondolunk, hanem szűk körű sétákra a szabadban vagy közös kutyasétáltatásokra. Ha egészségesek vagytok, akár egy-egy baráttal össze is bútorozhattok az ünnepekre, így nem kell egyedül lenned és kellemes társaságban töltheted a karácsonyt.