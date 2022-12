A karácsonyi szezon nagyobb figyelmet, óvatosságot követel az ünneplőktől, hiszen a karácsonyfák és adventi koszorúk fokozott tűzveszélyt jelentenek, a karácsonyfatűz gyorsan pusztít, a lángok a pár perc alatt leégő fáról a lakás többi részére is átterjedhetnek – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu online biztosításközvetítő az MTI-hez eljuttatott közleményében pénteken.

Tűzvédelmi szempontból előnyös, ha a lakásban van füst- vagy tűzjelző és tűzoltó készülék – idézte a Netrisk a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatait. Hozzátették: ha tűz ütött ki, lehetőleg meg kell gátolni, hogy oxigénhez jusson, erre egy nem műszálas takaró vagy pokróc is alkalmas lehet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy sérülések és károk elkerülése érdekében tilos csillagszórókat épületből kidobni, az erkélyeken lehetőleg csak olyan anyagok legyenek, amelyek nem gyúlékonyak.

A lakás védelme érdekében nem érdemes a közösségi oldalakon kitenni, ha valaki többnapos utazásra készül, mert ez egy tipp lehet a betörőknek.

A Netrisk biztosítóktól származó adatai szerint 2020 és 2021 karácsonyi időszakában több tucat tűzesetet jelentettek be károsultak. A karácsonyfatüzek mellett konyhai tűzesetek is előfordultak, emellett fűtőberendezések, zárlatos fényfüzérek, nem megfelelően karbantartott kémények is gondot okoztak.

Év végén megnőtt a lakáskárokhoz köthető bejelentések száma és a kárkifizetések összege, de a biztosítók tapasztalatai szerint ez nem a karácsonyi balesetekhez, hanem ahhoz kapcsolódik, hogy az ügyfelek a teendők év végére halasztott rendezése, esetleg az anyagi terhek növekedése miatt ebben az időszakban jelentik be a korábbi károkhoz kapcsolódó igényeiket – olvasható a közleményben.

