Világszerte rengeteg emberre gyakorolt hatást a Holt költők társasága, melyben a néhai Robin Williams játszotta a szabadszellemű irodalomtanárt. A film most 30 éves, mutatjuk, hogya néznek ki a szereplők ma.

Emékszel még a Holt költők társaságára? John Keating, azaz Robin Williams szabadszellemű irodalmoktanárként csöppen a konzervatív szellemű fiúiskolába. Felrázza a monoton tanmenetet, nagy hatást gyakorol a fiatalokra.

Világszerte imádták a tragikus fordulatokban is bővelkedő filmet, melyet 30 éve mutattak be. A színészi babérokra vágyó Neil Perry karakterét Robert Sean Leonard játszotta. Az alkotás Oscar-díjat is kapott legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában, de a legjobb férfi főszereplő, a legjobb rendezés és a legjobb film kategóriák is jelölték.

Az évforduló alkalmából megnéztük, hogyan néznek ki a szereplők ma. Ha kíváncsi vagy rá, a képre kattintva lapozd végig galériánkat!