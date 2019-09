Tudtad, hogy ki mutatta be Michael Douglas-nek? Hogy milyen mentális betegségben szenved? Hogy milyen szerencsejáték változtatta meg az életét? Mindezt, és még sok minden mást is megtudhatsz cikkünkből az 50 éves Catherine Zeta-Jonesról.

1.Catherine Zeta-Jones számára nem csak a saját születésnapja miatt különleges dátum szeptember 25. hiszen ugyanezen a napon született a férje, Michael Douglas is, ráadásul idén neki is jubileumi az esemény, 75 éves lett. Vele is külön cikkben foglalkozunk, amit itt olvashatsz.

2.Az egyik nagymamáját Catherine Fair-nek, a másikat Zeta Jones-nak hívták. Így könnyen kitalálható, hogyan kapta ő a különleges nevét.

3.Gyerekkorában egy súlyos vírusfertőzés miatt a légzése majdnem összeomlott, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Az eset nyomát máig viseli a nyakán egy sebhely formájában.

4.Szerencsés eset is előfordult azonban az életének kezdeti éveiben, a szülei 100 ezer fontot (mai értéken körülbelül 100 millió forintnyi összeget) nyertek a Bingo szerencsejátékkal, és ennek következtében egy sokkal jobb környékre tudtak költözni a gyerekeikkel.

5.Nagyon korán érdeklődni kezdett a színészet iránt, már gyerekként számos színházi előadásban szerepelt. Mindössze 15 éves volt, amikor Wales-ből Londonba költözött, és kiváltotta az első színész-szakszervezeti igazolványát.

6.A kilencvenes években énekesnőként is aratott néhány kisebb sikert, a David Essex-szel közös duettje például felkerült a brit toplistára is.

7.1992-ben a Spartacus színpadi változata jelentette az egyik első jelentősebb sikerét, néhány évvel később pedig a menye lett minden idők leghíresebb filmes Spartacusának, Kirk Douglas-nek.

8.Férjével, Michael Douglas-szel 1998-ban találkoztak a Deauville filmfesztiválon Franciaországban, ahova Catherine Zeta-Jones a Zorro álarca című filmje promóciós körútja miatt érkezett. Danny De Vito mutatta be őket egymásnak.

9.Az egyik legemlékezetesebb alakítása a Traffic című drogdrámához kapcsolódik, amiben terhes nőt játszik. A karaktere eredetileg nem lett volna áldott állapotban, de mivel Zeta-Jones ekkor már a valóságban is terhes volt, inkább átírták a forgatókönyvet a kedvéért.

10.Az első gyermeke születése után mindössze négy hónappal már visszatért dolgozni az Amerika kedvencei című film forgatása kedvéért. Munkamániásnak ennek ellenére sem nevezhető, kevés olyan év akadt a karrierje során, amikor egynél több mozifilmet vállalt.

11.Fontosak számára a gyökerei. Az esküvőjén tradicionális wales-i kórus énekelt, a gyűrűjét pedig ősi kelta motívumok díszítették.

12.Azért nem csak népzene szólt azon a lagzin, fellépett például Bonnie Tyler is, aki Catherine Zeta-Jones régi barátnője, és Wales ugyanazon régiójából származnak mindketten.

13.Imádja a musicaleket, a két kedvence pedig a műfajból a Mary Poppins és a Csodakocsi. A saját legnagyobb sikere is egy musicalhez kapcsolódik, a Chicago-ban nyújtott alakításáért nyerte el a Legjobb női mellékszereplő Oscar-díját.

14.A Chicago-ban eredetileg Roxie Hart szerepét szánták neki, de olyannyira beleszeretett az All That Jazz című betétdalba, hogy ragaszkodott az azt előadó Velma Kelly karakteréhez. Roxie Hartot pedig így végül Renée Zellweger alakította.

15.Bipoláris zavarban szenved, és ezt a nyilvánosság előtt is felvállalta. A 2010-es évek elején a férje rákbetegsége miatti depresszió tovább súlyosbított az ő állapotán is, és több alkalommal kórházi kezelésre is bevonult a mentális betegsége miatt. Michael Douglas azóta felgyógyult a rákból, és Catherine Zeta-Jones-szal újra boldog házaspárként élnek.