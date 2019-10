Ha neked is a Sziget az egyik kedvenc magyarországi fesztiválod, most örülni fogsz, ugyanis két jó hírt is hoztunk!

Az első jó hírünk az, hogy néhány nappal ezelőtt közzétették a 2019-es Sziget aftermovie-ját, így újra átélheted a fesztivál legjobb pillanatait - két percbe sűrítve.

A másik jó hírünk pedig az, hogy a Sziget Fesztivál oldalán megjelent a főmenüben egy "kívánsággép" nevü fül, ami csak arra vár, hogy rákattints, és beírd azt a 10 előadót, akit szívesen látnál a 2020-as Szigeten.

"A kívánsággép az egyik legfontosabb forrásunk, hogy kiket kérjünk fel az elkövetkező fesztiválra" – mondta a Sziget főszervezője, Kádár Tamás a Borsnak, hozzátéve, hogy mostantól várják a szavazatokat a már zakatoló kívánsággépbe, ami idén is nagyon jól teljesített, hisz' az kilenc headlinerből nyolc sztár – Macklemore, Martin Garrix, a Twenty One Pilots, Ed Sheeran, a Foo Fighters, The 1975, a Florence + The Machine vagy Post Maleone – előkelő helyen szerepelt a kívánságok között.