"Ezek az első károk, amelyeket felfedeztünk, de lesznek még. A teljes mozaikpadlót károsította az áradás, a sós víz a kis kockákat tartó anyagot támadta meg. Először a legszebb mozaikokat vizsgáltuk meg, azért itt vettük észre a kárt" - mondta el.

A mozaikok még menthetők, de a márványoszlopok lábazatának némelyike annyira megtöredezett, hogy menthetetlen, ki kell cserélni Pierpaolo Campostrini, az alapítvány egy másik munkatársa szerint.

A károkat csak akkor lehet majd teljesen felmérni, ha már minden megszáradt, ami több hónapig is eltarthat. A tengeri só "lassú, de könyörtelen" - mondta Campostrini.

A helyreállítás eurómilliókba fog kerülni a fenntartók szerint, Campostrini az azonnali takarítás költségeit 5 millió euróra (1,6 milliárd forint) becsülte, a károk felmérését a szakértők még nem fejezték be.

Velence november 12. óta küzd rendkívüli árhullámmal, amely akkor elérte a 187 centiméteres magasságot. Ezt a mindenkori második legmagasabb vízszintként tartják számon az 1966-os nagy áradáskor mért 194 centiméter mögött. Rendkívülinek számít az is, hogy az árszint majdnem egy héten át minden nap meghaladta a tél elején megszokott 140 centiméteres felső határt.

A város egyik legalacsonyabb pontjaként ismert Szent Márk teret és a székesegyházat is elöntötte az ár, a kripta teljesen víz alá került.