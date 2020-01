Charlize Theron

Színésznőként Charlize Theron 1996-ban debütált, majd sorra kapta a nagy szerepeket, és ő bizony azok közé a színésznők közé tartozik, akik számára a meztelenség nem probléma. „Nem gondolkozom a meztelenkedésről. Elolvasom a jelenetet, és ha van értelme, megcsinálom. Úgy kezelem, mint bármelyik másik jelenetet. Nincs problémám a meztelenséggel" – nyilatkozta.

Emilia Clarke

A Trónok harca sztárját a sorozatban többször is láthatták ruhátlanul a nézők, habár elterjedt az a hír is, hogy a harmadik évad után szerződésbe foglaltatta, hogy nem vállal több meztelenséget. Vagy meggondolta magát, vagy egyszerűen nem volt igaz, ugyanis a hatodik évadban is lehetett látni őt a ruhái nélkül. A színésznő úgy gondolja, hogy mint a szexuális tartalmú jelenetek, mind azon alkalmak, amikor más miatt volt meztelen, feltétlenül szükségesek voltak a sorozatban, mert más módon nem lehetett volna bemutatni vagy elmagyarázni a szituációt.

Michael Fassbender

A színész a Shame – A szégyentelen című filmben mutatta meg testét a maga valójában, és egy pillanatig nem volt kétsége afelől, hogy meg fogja csinálni a jelenetet. Bízott a rendezőben, ezért vállalta azt, amit viszonylag kevés férfi mer. Hozzátette, természetesen zavarban volt a forgatás alatt, de ezen túl kellett lépnie. Úgy véli, hogy nem kellene ilyen nagy ügyet csinálni a meztelenségből. „Péniszem van, ahogy kb. az emberek felének odakint" - mondta.

Lena Dunham

A forgatókönyvíróként, rendezőként és színésznőként is dolgozó Lena egyáltalán nem csinált problémát a vetkőzésből sőt, úgy gondolta, hogy testének megmutatása a közt szolgálja. A Csajok című sorozatban vállalt ruhátlan jeleneteket, és mivel az ő teste nem éppen egy mintája a női test hollywoodi felfogásának, fontosnak tartotta, hogy lássák az emberek, főként a lányok, milyen is lehet egy nő meztelenül.

Chris Pine

Míg a nők szinte már a karrierjük elején megszabadulnak egy-egy ruhadarabjuktól, a férfiak meztelenségét valamiért nem tartják fontosnak a rendezők sem a pályájuk kezdetén, sem később. Chris Pine ennek ellenére már befutott, ismert és keresett színészként vállalt meztelenséget az Outlaw King című 2018-as filmben, ahogy a másik főszereplő, Florence Pugh is. Chris ruhátlanságáról mégis többet beszéltek, amit a színész nem igazán értett. „Florence az egész testét megmutatja ebben filmben, arról mégsem beszél senki. Tőle várható volt, hogy megteszi, mert ő nő, tőlem meg váratlan, mert én férfi vagyok?" – tette fel a kérdést Pine.