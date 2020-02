Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) (Birds of Prey (and the Fantabulous Empancipation of One Harley Quinn))Hazai mozis premier: 02.06.

Néhány évvel ezelőtt a DC képregénykiadó egy mozis kaland erejéig összetrombitálta néhány antihősét egy közös csapatba, a Suicide Squad – Az öngyilkos osztag viszont nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, egy dolog kivételével. A csapatból és a filmből ugyanis messze kiragyogott Harley Quinn figurája Margot Robbie alakításában, így nem is lehetett kérdés, hogy előbb-utóbb megkapja a saját filmjét is. Amit ráadásul ő maga mesél el nekünk.

Narcos: Mexikó (Narcos: Mexico)2. évad

Hazai netes premier: 2020. február (Netflix)

Hazánkban is kultusz övezi a Netflix egyik legsikeresebb sorozatát, amely az első időszakban a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar történetét mesélte el, de Escobar után is folytatódott a Narcos, immár azon a terepen, ahol jelenleg a világ fő drogháborúja zajlik, Mexikóban. Februárban érkezik a következő adag, a szolgáltatótól megszokott módon egyben az összes résszel.

Better Call Saul (Better Call Saul)5. évad

Hazai tévés premier: 02.24.

A Breaking Bad (Totál szívás) egybehangzó vélemények szerint minden idők egyik legjobb tévésorozata volt, amikor pedig az egyik mellékszereplője, a simlis ügyvéd Saul Goodman megkapta a saját szériáját, azért kevesen hittek benne, hogy hasonló minőségű lehet. Pedig az lett, még ha egészen másképp is, így aztán egy elképesztően magas színvonalú széria (már most tudható, hogy) utolsó előtti felvonásának örülhetünk a hónap végén.

A láthatatlan ember (The Invisible Man)Hazai mozis premier: 02.27.

A Universal stúdió klasszikus szörnyfilmjei (Drakula, Frankenstein, Farkasember) nyomán egy egész új és összefüggő filmszériát tervezett nemrégiben, de az A múmia bukása miatt kútba esett. Ennek lett volna részese A láthatatlan ember is, amely így viszont önmagában és egészen friss koncepcióval kerül a nézők elé, ebben a verzióban ugyanis egy szexuális zaklatási történet lett belőle, és nem a láthatatlan ember a főhős.

ZárójelentésHazai mozis premier: 02.27.

A valaha volt egyik legnevesebb magyar filmrendező, az Oscar-díjas Szabó István új filmmel jelentkezik, ráadásul a főszerepben azzal a Klaus Maria Brandauerrel, aki a nyolcvanas években a nemzetközileg oly sikeres filmjeinek arca is volt. A Zárójelentés egy szülőfalujába visszaköltöző orvosprofesszor története a mai Magyarországon, számos fontos kérdést felvetve.