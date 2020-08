Ha kegyetlen sorozatgyilkosokról beszélünk, legtöbbször férfiakra gondolunk, akik egyben szexuális bűncselekményt is elkövetnek. Csakhogy a sorozatgyilkosok közel húsz százaléka nő! Sok esetben párjukkal együtt hajtják végre a szörnyű tetteket, de számos példa akad magányos gyilkosokra is. Gyakori, hogy ápolók végeznek rendre a betegeikkel, de sok nő egyáltalán nem riad vissza a brutális kínzásoktól vagy a nemi erőszaktól sem, és sajnos a gyerekeket sem kímélik.

Ilse Koch1930-ban önként lépett be a náci pártba Ilse Koch, itt ismerte meg férjét, Karl Otto magas rangú SS tisztet. A férfi híresen kegyetlen volt, ám felesége még rajta is túltett. Ilse örömét lelte abban, ha kínozta a rabokat, sokszor a halálukig. Megesett, hogy németjuhász kutyákat uszított állapotos zsidó nőkre. Áldozataiból szívesen készített magának valamilyen tárgyat, például a fejükből papírnehezéket vagy a bőrükből lámpaernyőt, könyvborítót, éppen ezért különösen szerette a tetovált testeket. A raboknak "Kegyelmes asszonynak" kellett szólítaniuk őt, holott nem ismert kegyelmet.

Ilse nem csak a kínzásban és gyilkolásban lelte örömét, hanem nimfomániás is volt, így gyakran kényszerítette szexuális aktusra is a foglyokat.

A nő lelkén mintegy 60 000 ember halála szárad. A kegyetlen nő egy börtönben hunyt el, felakasztotta magát 60 éves korában, de sosem bánta meg bűneit.

Judith NeelleyCsupán 15 éves volt a fiatal Judith, amikor összejött a 29 éves Alvin Neelley-vel. Azt gondolnánk, biztosan idősebb párja vitte bele a bűncselekményekbe a kamaszlányt, csakhogy nem így történt. Judith fiatal kora ellenére átvette a vezető szerepet a kapcsolatban. A pár elszökött, és lopni kezdtek, de amikor Judith fegyverrel kirabolt egy nőt, elkapták, és javítóintézetbe került, ahol ikreket szült, de megjavulnia nem sikerült. Sőt, egyre bűnösebb gondolatai támadtak.

Így amikor kiszabadult, rávette Alvint, hogy elrabolják a 13 éves Lisa Ann Milicant, akit napokig megerőszakoltak és kínoztak, majd Judith lefolyótisztítót fecskendezett az ereibe, és ezután lelőtte a kislányt. Szörnyű tettével még el is dicsekedett telefonon a rendőrségnek.

Ezután egy párt is elraboltak, a férfit lelőtték, a nőt pedig megkínozták, majd végeztek vele is. Csakhogy a férfi áldozat túlélte a lövést, így elment a rendőrségre, akik ezután elfogták a párost, éppen miközben a következő áldozatukat kínozták. Judith halálbüntetést kapott, ám később életfogytiglani börtönbüntetésre módosították az ítéletet.

Karla HomolkaA nő halálosan beleszeretett Paul Kenneth Bernardóba, akit hírhedt szexuális bűnöző volt, ám Karlát ez cseppet sem zavarta, sőt bátorította szerelmét rémes tetteiben. Olyannyira, hogy maga is elősegítette a bűncselekményeket, és később aktívan részt vett bennük.

Még az esküvőjük előtt a nő meghívott magukhoz egy 15 éves lányt, akit az ájulásig itatott, majd odahívta férjét, és közölte vele, hogy ez a nászajándéka. Mindketten megerőszakolták a lányt, és videóra is vették. Ezután több tinédzsert is felcsaltak magukhoz, megerőszakolták őket, majd végeztek is sokukkal.

A legelborzasztóbb, hogy ezt tették Karla húgával is, aki mindig is tetszett Paulnak, vonzotta őt, hogy a lány még szűz. Ezért altatót csempésztek az italába, és a férfi megerőszakolta. Mivel a szájába rongyot tömtek, a lány megfulladt. A család nem is sejtette, hogy Karla és Paul lelkén száradt a halála.

Amikor a rendőrség elkapta őket, Karla azt állította, hogy a férje hatására cselekedett, így megúszta 12 év börtönbüntetéssel. Szabadulása után úgy nyilatkozott, nem akarja, hogy még most is veszélyes szörnyetegnek gondolják, és hogy sosem fog megbocsátani magának.

Kristen GilbertA „Halál Angyalának" nevezték kollégái az ápolónőt, még mielőtt kiderült a tette, csupán azért mert a betegei rendre elhunytak. Egy ideig azt gondolták ez a véletlen műve, csakhogy nem az volt.

Kristen ugyanis nagy dózisban adagolt a pácienseknek az epinefrint, amitől szívrohamot kaptak és meghaltak. Egy darabig éppen ezért nem lett gyanús a dolog.

Ám mivel egy idő után megháromszorozódott az osztályon, ahol dolgozott, a halálesetek száma, és feltűnt, hogy túl sok fogyott az epinefrinből, kiderültek a gyilkosságok. Kristent négyrendbeli emberöléssel és két emberölései kísérlettel vádolták, de ezenkívül 80 gyanús halálesetet is találtak a nyomozás során, de nem tudták rábizonyítani a nőre, aki így is életfogytiglani büntetést kapott.

Aileen WuornosA sorozatgyilkos nőről egy film is készült, A rém című mozi még Oscar-díjat is kapott, Charlize Theron alakította benne a kegyetlen Aileen.

A nőt elhagyta az édesanyja, apukáját sosem ismerte, így a nagyszülőkhöz került, a nagypapa állítólag rendszeresen megerőszakolta őt, és Aileennek a saját bátyjával is szexuális kapcsolata volt.

Nem csoda így, hogy a nőnél borderline személyiségzavar alakult ki. A később prostituáltként dolgozó Aileen, elkezdte rendre kivégezni kuncsaftjait. Hét férfit gyilkolt meg, de azt állította, önvédelem volt, mert azok bántani akarták. Egy 22-es kaliberű pisztollyal ölte meg áldozatait.

Később a bíróságon azonban így nyilatkozott:

"Olyan nő vagyok, aki gyűlöli az emberi életet, és újra ölne".

Tíz év börtönbüntetés után 2002-ben kivégezték Aileen Wuornost.