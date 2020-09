A szaxofonon is játszó Khalis a Kool & the Gang számos slágerét szerezte, köztük a leghíresebb Celebrationt, a Cherish-t, a Jungle Boogie-t és a Summer Madnesst is. Utóbbit több olyan filmben is felhasználták betétdalnak, mint a Rocky és a Fekete átok - írja theguardian.com.

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.