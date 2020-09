Talán létezik tökéletes gyilkosság, hiszen számos bűntény van a világban, amelyet a mai napig nem sikerült megoldani, hiába vették elő évekkel később az ügyeket, vagy akadtak egy új nyomra, a gyilkosok sosem lettek meg. Ezeket az eseteket a média is felkapta, számos hír keringett a rejtélyes gyilkosságokról, és több teória is napvilágot látott, melyek még most is foglalkoztatják a közvéleményt. Íme a világ és hazánk legismertebb legendás bűntényei, melyeknek a végére máig nem került pont, és úgy tűnik, a gyilkosok sosem kapják meg méltó büntetésüket.

Fekete DáliaKönyv és film is készült az 1947 januárjában történt rejtélyes gyilkosságról. A 26 éves Elizabeth Shortot brutális kegyetlenséggel gyilkolták meg, még a helyszínre érkező rendőrök is megdöbbentek. Testét ugyanis kettévágták a derekánál, az egyik mellét megcsonkították, a száját felvágták a füléig, és több darabot is kivágtak a testéből. A gyilkos úgy helyezte el a Los Angeles Leimert Parkban, hogy a lábait szétterpesztette, kezét a feje fölé emelte behajlítva, és minden nyomot eltüntetett a helyszínen.

A halál oka a fejére mért ütések voltak. A nyomozást nehezítette, hogy az ügyet felkapta a sajtó, és rengeteg információ kiszivárgott, illetve sok hazugság jelent meg a médiában. Garry Ramlow, újságíró szerint az ügy pontosan emiatt nem oldódott meg soha.

JonBenét RamseyA hatéves JonBenét Ramsey számos szépségversenyen túlvolt már, és több esetben meg is nyerte azokat. A szép, szőke kislány azonban 1996 karácsony másnapján eltűnt a szobájából, csupán egy váltságdíjat követelő levelet találtak a szülei. A kétségbeesett házaspár fizetett volna, hogy visszakapják lányukat, csakhogy JonBenét holtteste másnap előkerült a család boulderi házának alagsorából egy törölközőbe csavarva. A kislány száját leragasztották, nyaka köré zsinórt tekertek, azzal fojthatták meg. A rendőrség először a szülőket gyanúsította, majd olyan teória is napvilágot látott, hogy a kislány autista bátyja volt a tettes, a szülők pedig emberrablásnak álcázták, hogy védjék fiúkat. Ám évekkel később a tetthelyen találtak egy idegen férfitól származó DNS-mintát, de sosem sikerült kideríteni kié lehet.

A Zodiákus A gyilkos arról volt híres, hogy játszadozott a rendőrökkel, titkos jeleket hagyott nekik a helyszínen, vagy kódolt üzeneteket küldött a nyomozóknak illetve az újságoknak. Saját bevallása szerint élvezte a gyilkolást. Mivel a rendőröknek nem sikerült megfejteniük az üzeneteket, a Zodiákus sorozatban öt embert is megölt, de állítása szerint többek halála is az ő lelkén szárad. Voltak olyan áldozatai is, akik életben maradtak, és tudtak némi leírást adni róla, közel 2500 gyanúsítottat hallgattak ki, de így sem akadtak sohasem a Zodiákus nyomára. Az kegyetlen gyilkos története szintén megihlette a filmvilágot.

Elisa LamA kínai származású kanadai diáklányt egy Los Angeles-i hotel tetején lévő víztartályban találták meg néhány héttel az eltűnését követően. Egy karbantartó akadt a holttest nyomára, mivel több vendég panaszkodott, hogy a csapvíznek furcsa szaga és színe van. Azért gyanakodnak gyilkosságra és nem balesetre, mivel a tartályhoz jutni igen körülményes, hiszen majdnem 3 méter magas, csak létrával lehetséges megközelíteni. Ezenkívül a fedél le volt csukva, a lány pedig teljesen meztelen volt. Ami még ennél is furcsább, hogy az az, amit a lift kamerája rögzített Elisa halála előtt.

Szathmáry NikolettA gyulai kislány 1998 januárjában tűnt el, hazafelé tartott a néptáncóráról, csupán 300 métert kellett volna megtennie egyedül, fényes nappal, de nem ért haza, rejtélyes módon eltűnt. A rendőrség három évig nem akadt a nyomára, majd végül egy közeli nádasban találták meg Szathmáry Nikolett maradványait. Ám ezek után sem lett meg a tettes, egyetlen gyanúsítottja volt csupán az ügynek, de ő ma már nem él. A kislány édesanyja még mindig szeretné megtalálni a gyilkost, nem rég egy látóhoz fordult segítségért, aki megdöbbentően részletes leírást adott az elkövetőről, a nevét is elárulta, és azt is, hol lakik.

Labancz AnnaA magyar kriminalisztika egyik legrejtélyesebb legendás esete a gyönyörű ápolónő meggyilkolása. A 24 éves Labancz Anna a miskolci kórház szemészetén dolgozott. 1970 áprilisában a nővérszállón volt, amikor este egy hívást kapott egy ismeretlentől. Ezt követően hajnalban csak egy vérfagyasztó sikolyt lehetett hallani, majd a fiatal nő a folyósóra tántorgott véresen. Kolléganői próbáltak rajta segíteni, de azt gondolták baleset történt, a mentőket csak későn hívták, és csak a műtőasztalon vették észre a hátán a mély, szúrt sebeket. Nem tudták megmenteni az életét.

A lány szobájának ablaka be volt törve, a gyilkos így jutott be. Többen láttak előtte a helyszínen egy embert, így meglehetően pontos személyleírást adtak a rendőröknek egy különös mozgású férfiról, ám ez sem segített abban, hogy elkapják a tettest. Rengeteg pletyka kapott szárnyra a városban az esetről, és több nyomozó-generáció is próbálta már megoldani a bűntényt, de senki sem járt sikerrel.