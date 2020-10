Egyesek még ma is hisznek a mágiában és a boszorkányok létezésében. A múltban azonban komolyan üldözték a boszikat, ugyanis úgy hitték, ezek a nők lepaktáltak a Sátánnal, és természetfeletti képességekkel rendelkeznek, amelyek veszélyt jelentenek az emberiségre. A 15. századtól sorozatosan végezték ki a gyanúsnak ítélt személyeket, sokan a kínzások után valóban boszorkánynak vallották magukat. Az hogy vajon ők is hittek benne, vagy csak véget akartak vetni a szenvedéseiknek örökre titok marad. Összeszedtük a történelem leghírhedtebb boszorkányait, akik mind máglyán végezték, kivéve egyiküket, mivel ő nyomtalanul eltűnt a zárt cellájából.

Catherine Monvoisin – A bájitalok mestere

Catherine állítólag már kiskora óta képes volt előre megérezni bizonyos dolgokat. Miután ékszerkészítő férje csődbe ment, saját üzletet nyitott, ahol tenyérből jósolt, amuletteket készített és különféle bájitalokat. A főzetei között akadtak mérgek, magzatelhajtó italok és szerelmi keverékek is. A legenda szerint ezekhez sokszor csecsemők vérét használta fel. Több grófnő és hercegnő megfordult nála, állítólag Madame Montespan neki köszönheti, hogy XIV. Lajos francia uralkodó szeretője lehetett. A boszit végül letartóztatták, és megkínozták, ennek köszönhetően több bűncselekményt és gyilkosságot is bevallott. Így XIV. Lajos máglyahalálra ítélte a nőt. Lánya később azt állította, hogy édesanya a király megmérgezését is tervezgette.

Agnes Waterhouse – A Fekete Macska anyja

A boszorkány onnan kapta becenevét, hogy volt egy fekete cicája, akit Sátánnak hívtak. Azt pletykálták, hogy Agnes magával az Ördöggel kötött szövetséget, így végzett fekete mágia segítségével az áldozataival. Ebben sokszor a macskája is segített, hiszen olykor ő hajtotta végre a piszkos munkát gazdája helyett. Úgy hiszik, hogy a nő a saját vérével táplálta az állatot, ugyanis a bírósági jegyzőkönyvek alapján az arcát különös sebhelyek borították. Amikor elkapták, őt is megkínozták, így beismerte szörnyű tetteit, végül máglyán égett el. Agnes volt Anglia leghírhedtebb boszorkája.

Alice Kyteler – A férjgyilkos

Alice mondhatni falta a férfiakat, négyszer házasodott meg, ám érdekes módon mindegyik szerelme nagyon hamar elhunyt, ő pedig busás vagyonra tett szert. Egy idő után ez sokaknak szemet szúrt, többek között utolsó férje gyerekének, aki azzal gyanúsította meg, hogy varázslattal betegítette meg édesapját. Később azzal vádolták, hogy megmérgezte férjeit, sőt fekete mágiát űz, és állatáldozatokat mutat be a Sátánnak. Ezt némileg alátámasztotta, hogy többféle porokat és eszközöket találtak az otthonában, amelyek méregkeverésre alkalmasak. Ő volt az első nő Írországban, akit boszorkánysággal vádoltak meg 1321-ben. Máglyára is ítélték, csakhogy a zárt cellájából nyomtalanul eltűnt, és sosem került elő.

Agnes Sampson – A vihart varázsoló

A boszi a 16. századi Skóciában tevékenykedett bábaként és gyógyítóként, ám olykor életek kioltásán is mesterkedett. Többek között VI. Jakab angol király újdonsült dán feleségét szerette volna eltüntetni a Föld színéről, ezért a fekete mágiát hívta segítségül. Halloween éjjelén több társával együtt szervezett egy boszorkányszertartást, amellyel a király és felesége hajóját egy hatalmas viharba keverte, ám mindenki életben maradt. 1590-ben elkapták a nőt a North Berwick-i boszorkányokkal együtt. A kínzások során mindegyikük vallott a hátborzongató szertartásról. Agnes magának a királynak bizonyította be, hogy valóban boszorkány, mégpedig úgy, hogy a fülébe súgta, azt amit az uralkodó mondott a nászéjszakán a kedvesének. A hitetlen VI. Jakabban onnantól nem volt kétség a mágia létezését illetően. Agnest természetesen máglyára ítélték, sokan azt gondolják, ő volt az oka annak, hogy a világban kitört a boszorkányüldözés.