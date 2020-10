A legtöbb ember esetében elmondhatjuk, hogy van mellette egy olyan személy, egy barát, akire mindig számíthat, és akivel feltétel nélkül bármit meg tud osztani. Az embernek szerencsés esetben több barátja is van az életében, akik különböző életszakaszokban csatlakoztak hozzá, de közülük is biztosan van egy, aki az örök bizalmas, aki minden szempontból kiemelkedő, a legjobb barát. Nemcsak a civil emberek életében adatik meg ez a nagyszerű dolog, hanem a sztárok esetében is. Hollywoodban is akadnak jócskán olyan hírességek, akik hosszú évek óta szoros barátságot ápolnak egymással.

1. Jennifer Aniston és Courtney CoxJennifer Anniston és Courtney Cox barátsága ékes bizonyítéka annak, hogy Hollywoodban is létezik igaz barátság. A két gyönyörű színésznő a Jóbarátok című világhírű sorozat forgatásán ismerkedtek meg egymással és az évek során nemcsak a sorozatban, hanem a való életben is szoros kötelék alakult ki közöttük. Bár a sorozatnak 2004-ben vége lett, a kettejük közötti barátság azóta is töretlen, olyannyira, hogy közel 30 éve nem telik el olyan hét, hogy ne beszélnének egymással legalább telefonon. Az elmúlt években mind a szakmai és a magánéletben is teljes vállszélességgel támogatták egymást, bár volt egy- két olyan helyzet, amikor úgy tűnt, hogy egy csúnya vita véget vethet a barátságuknak. A két barátnő közé egy pasi vert éket, mégpedig Aniston volt férje, Justin Theroux, ugyanis kiderült, hogy a válásuk után Courtney és a párja titokban találkozgatott Justinnal, amiről Jennifer másoktól szerzett tudomást. A másik eset az volt, amikor Cox nem hívta meg barátnőjét az írországi esküvőjére. A két kínos szituáció annyira felborzolta a kedélyeket, hogy a két színésznő hetekig nem beszélt egymással, de végül belátták, hogy egy ilyen erős és szoros barátságot nem éri meg néhány félreértés miatt eldobni.

2. Ben Affleck és Matt DamonA két világhírű színész barátsága egészen a gyerekkorukig nyúlik vissza, ugyanis két háztömbnyire nőttek fel egymástól Bostonban, ahol a közös érdeklődés, a színészet hozta őket össze. Közös filmjüket, Good Will Huntingot 1998-ban írták, amiért közösen Oscar-díjat nyertek, ettől fogva pedig a hollywoodi sztárok listáján előkelő helyet foglaltak el. A Good Will Hunting sikere előtt egy darabig Ben Affleck tartotta el Damont, a filmes karrier miatt még a Harvardot is ott hagyta, ami eleinte igencsak nehezen indult be számára. Eleinte Affleck számára jött több lehetőség, de aztán végül mind a ketten sikeres színészként futottak be. Barátságuk kiállta az idők próbáját, ahogyan kicsi korukban, úgy most is közel laknak egymáshoz, egy utcában élnek a családjaikkal, együtt összesen 7 gyermekük van és rendszeresen összejárnak.

3. Justin Timberlake és Ryan GoslingJustin Timberlake és Ryan Gosling még a Mickey Mouse Club gyereksztárjaiként találkoztak először egymással. Sőt, amikor Ryan Orlandóba költözött a Club miatt, akkor Timberlake-nél lakott. Volt olyan, amikor Justin édesanyja Ryan legális gyámjának jelentkezett, mikor édesanyjának vissza kellett mennie Kanadába dolgozni. Ebben az időszakban a két színész testvérként élt együtt. Azóta is elválaszthatatlan barátok, bár az utóbbi időben nem tartják olyan szorosan a kapcsolatot, mint azelőtt.

4. Kate Hudson és Liv Tyler

A Crossroads Művészeti és Tudományos suliban ismerkedtek meg egymással, ugyanis mind a két színésznő idejárt a 90-es években. Ezen kívül a szüleik, Goldie Hawn és Steven Tyler már korábban is jó barátságot ápoltak egymással, így kézenfekvő volt, hogy a gyerekek is közelebb kerültek egymáshoz, mivel sűrűn szervezett a két család közös programot. Később, amikor már mindketten híres színészek voltak, 2000-ben a Dr. T és a nők című moziban együtt is szerepeltek. Bár mind a ketten nagyon elfoglaltak, egymásra mindig szakítanak időt.

5. Cameron Diaz és Drew BarrymoreCameron Diaz és Drew Barrymore barátsága egészen a kamaszkorukig nyúlik vissza. Barrymore 14 éves volt, amikor egy kávézóban dolgozott, itt találkozott először az akkor 16 évesen Diazzal, aki modellkedésből kereste a kenyerét. Már akkor nagyon szimpatikusak voltak egymásnak, nemsokára barátok is lettek, évekkel később pedig Drew elhívta szerepelni Cameront a Charlie Angyalai című filmbe. Az első közös filmjük után a Charlie Angyalai folytatásában is együtt dolgoztak. Barátságukat az évek alatt olyan szoros és mély kötelék jellemezte, hogy Cameron volt Drew esküvőjén az egyik koszorúslány 2012-ben. A két színésznő barátsága az évek alatt sem fakult meg, több mint 30 éve számíthatnak egymásra.