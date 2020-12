A kísértettörténetek akkor igazán rémisztőek, ha elhisszük, valóban megtörténtek. Ezért is merítenek a filmesek az életből.

Gyerekjáték – Chucky

A játékbabák igazán ijesztő elemei a horror filmeknek, ám nem csupán Annabelle, de Chucky is valóságos.

Robert babát 1906-ban kapta ajándékba egy gazdag család gyermeke, Robert Eugene Otto, méghozzá egyik szolgálójuktól. A bahamai származású nő azonban ezzel a meglepetéssel nem jóindulatáról tett tanúbizonyságot. A fiú szülei állítólag nagyon rosszul bántak vele, gyakran bántalmazták, amit a szolgáló egyik nap megelégelt és alattomos módon bosszút állt. Robert babába voodoo varázslással egy gonosz szellemet költöztetett.

Eugene nagyon megszerette a babát, rengeteget játszott vele. Később említette szüleinek, hogy Robert beszél hozzá, de ők nem hitték el. Akkor sem ijedtek meg, amikor hallották, hogy fiuk valakivel beszélget a szobájában, ahol egyedül volt. Azt gondolták, csak magával társalog elváltoztatott hangon. Amikor Eugene-t valami rosszasággal gyanúsították meg, mindig azt mondta, nem ő volt, hanem Robert baba.

Robert Eugene Otto később író lett, és a babától sosem vált meg. Halála után özvegye vigyázott tovább Robert babára, a padláson, egy bőröndben tartotta. Évekig nem is történt semmi furcsaság, de amikor ő is elhunyt, és a házat eladták, a bőröndöt nem vitték el. Az új lakók kislány magtalálta Robertet, aki egyből megtetszett neki, de hamar rájött, hogy a szimpátia nem kölcsönös. A baba ugyanis tárgyakat dobált és bútorokat tologatott össze-vissza a kislány szobájában, időnként teljesen máshol találtak rá, mint ahová tették. Később a lány félni kezdett a babától, azt állította, Robert bántani akarja őt. Ám, ami valóban halálra rémítette a családot, ennél sokkal konkrétabb fenyegetés volt. A szülők egyik éjjel hangos kuncogásra ébredtek, amikor kinyitották a szemüket meglátták, hogy Robert áll az ágyuk mellett, egy konyhakéssel a kezében.

A család 1994-ben szabadult meg a babától, a Key West Múzeumnak adták, ahol a mai napig megtekinthető.

Ördögűzés Emily Rose üdvéért

1968-ban, az akkor 16 éves Anneliese Michelt egyik napról a másikra különös tünetek kezdték gyötörni; teste hirtelen megfeszült, görcsössé vált. Mivel sem szülei, sem három lánytestvére nem tudott segíteni, Anneliese-t kórházba vitték. Éveken keresztül kezelték, de állapotra egyre rosszabbá vált: démonokat látott, hangokat hallott, amelyek először csak fenyegették, később parancsokat adtak a lánynak. A családja, akik mélyen hívők voltak, végül hazavitték és papot hívtak hozzá. Két év kellett, hogy megkapja Ernst atya az egyház engedélyét az ördögűzésre – eközben Anneliese már rendszeresen rátámadt családjára, öncsonkításokat kísérelt meg, és látomásai is súlyosbodtak. 67 alkalommal próbálták hónapokon át kiűzni testéből a démonokat, de nem jártak sikerrel. A lány 24 évesen, alultápláltságba és a testét ért traumákba halt bele. Egy korábbi cikkünkben részletesen elolvashatod, mi történt vele pontosan és részletesen.

Démonok között

A Perron család 1970-ben költözött álmaik otthonába, az Old Arnold birtokra. A közel 300 éves ház azonban nem adta meg számukra a várt békét. A beköltözést követően hamarosan rendszeressé váltak a házban tapasztalható különös szagok, hangok, leeső vagy épp lebegő tárgyak és szellemek jelenései. Ezek többsége nem volt fenyegető, az egyik például mindig „jó éjt" puszit adott az öt lány arcára. Volt olyan kísértet, aki a játékautókat tologatta, más csak figyelte a gyerekeket, ám voltak rosszindulatú, sőt, ártó kísértetek is a házban. Ők csapkodták az ajtókat, a hajuknál fogva ráncigálták a lányokat, és az egyik testvér bevallása szerint, egy férfi szelleme molesztálta is őket.

A legbrutálisabb támadások az anyát érték, a filmben boszorkánynak és gyerekgyilkosnak ábrázolt Batsheba odáig jutott, hogy ütötte, szurkálta a nőt. Emiatt kérte a család a Warren házaspár segítségét, mivel úgy vélték, az anyát nem csak zaklatja, de meg is szállta Batsheba. Warrenék ugyan nem értettek egyet, Ed mégis ördögűzést hajtott végre. Ez látszólag nem volt sikeres, így a család elküldte a paranormális kutatókat. Egy éjszakával később Perron asszony azonban jobban lett.

A család összesen 10 éven át lakott a házban.